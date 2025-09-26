Дрон з Угорщини двічі пролетів на різних висотах над Закарпаттям, - Генштаб. КАРТА

Уранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

"З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗС України", - повідомив Генштаб.

Для ілюстрації фактів порушення державного кордону військове керівництво опублікувало кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрону з Угорщини:





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Угорщини заявило, що не причетне до запуску дронів-розвідників в Україну

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!