Новини Дрони Угорщини залетіли в Україну
3 500 28

Дрон з Угорщини двічі пролетів на різних висотах над Закарпаттям, - Генштаб. КАРТА

Уранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

"З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗС України", - повідомив Генштаб.

Для ілюстрації фактів порушення державного кордону військове керівництво опублікувало кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрону з Угорщини:

Генштаб розповів про заліт дрона з Угорщини в Україну
Генштаб розповів про заліт дрона з Угорщини в Україну

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Угорщини заявило, що не причетне до запуску дронів-розвідників в Україну

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Угорщина (2505) Генштаб ЗС (7312) дрони (5727) Закарпатська область (2166)
А чому не збили? Не в ту сторону дивилися?
26.09.2025 22:08 Відповісти
Факт також що війська Угорщини стояли на кордоні України на ранок 24.02.2022. Потім коли не вийшло "Киев за 3 дня" вони відійшли.
26.09.2025 22:13 Відповісти
Мы Украина?
Или мы уже Румыния?
Или Эстония?
Сбивать не будем?
Будем неделями обсуждать?
26.09.2025 22:07 Відповісти
Угорщина знову претендує на Закарпаття і знову Угорщина на стороні фашистів.
26.09.2025 22:06 Відповісти
Угорщина діє в інтересах рашки,куди б завдати ракєтного удару.
26.09.2025 22:17 Відповісти
В квітні 2026 в Угорщині вибори. Може виберуть когось більш адекватного. Хоча орбана позбутися буде не просто. Вся влада і навіть ЗМІ його руках. Він майже диктатор.
26.09.2025 22:27 Відповісти
Якщо перекрити Вугорщині кацапську нафту і газ то народ вугорці не дуже будуть раді владі Орбана. До того ж Україні потрібно більше спілкуватися з опозицією Вугорщини і вирішувати з ними якісь важливі питаня. Це підвищить і популярність опозиції і рейтинги
26.09.2025 22:37 Відповісти
В унісон.
26.09.2025 23:17 Відповісти
»Помилка», казав Трамп про ******!
А тепер, ************* це робить??
26.09.2025 23:10 Відповісти
А чому не збили? Не в ту сторону дивилися?
26.09.2025 22:08 Відповісти
Факт також що війська Угорщини стояли на кордоні України на ранок 24.02.2022. Потім коли не вийшло "Киев за 3 дня" вони відійшли.
26.09.2025 22:13 Відповісти
Харош брехню розводить. Ніхто ніде не " стояв". В Угорщині, армія є тільки на папері. Щоб тим пеперам розгорнутися, потрібно спершу ці папери доукомплектувати і відремонтувати.
26.09.2025 23:35 Відповісти
Дивно, а чого ж не збили?
26.09.2025 22:15 Відповісти
Мабуть Повітряни Сили не читають форум цей. Бо мабуть є якісь протоколи, інструкції, які "пересічним" знати не обов'язково. Бо тут місцеві ********** вчити авіацію НАТО, як діяти, а те, що є Закони, Статути, протоколи - це ж нікого не цікавить - чарку хильнув і айда на форум вчити пілотів воювати
26.09.2025 23:46 Відповісти
Кацапи вишукують де з Європи йде постачання зброї ,та де є заводи по виробництву зброї в Україні
26.09.2025 22:16 Відповісти
Дроны СБС выполнили перехват(распространенная практика), мб в новости попадет.
26.09.2025 22:20 Відповісти
Угорці кажуть, що це не їхні дрони…, ок, тоді залишилось з´ясувати, кому вони надали свій повітряний простір, я навіть здогадуюсь, кому…
26.09.2025 22:27 Відповісти
Росіяни можуть запускати дрони в Угорщині прямо зі свого посольства.
26.09.2025 22:32 Відповісти
DW
Kраїна перетворюється для Москви на вузловий пункт розвідувальної інформації з Європи. Пан'ї вказує на те, що в Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих.
Крім співробітників російського посольства, недоторканістю користуються також співробітники центрального офісу заснованого ще за радянських часів Міжнародного інвестиційного банку. Штаб-квартира цієї установи була перенесена з Москви до Будапешту.
Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
26.09.2025 22:34 Відповісти
Після масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Болгарія, Чехія, Румунія і Словаччина заявили про припинення співпраці в рамках Міжнародного інвестиційного банку. Залишилася лише Угорщина. Крім того, з усіх країни регіону лише Угорщина відмовилася від ініціативи видворити російських шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатії.

Тривалий час в Угорщині діяла програма "золотих віз", за якою в обмін на інвестиції в угорську економіку від 300 тисяч євро плюс 60 тисяч євро сервісного збору можна було отримати вид на проживання на п'ять років з можливістю вільно пересуватися країнами Шенгенської зони.
3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін.
Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана. Роган до 2017 року був координатором урядової програми "золота віза". За даними Transparency International, фірми, наближені до Віктора Орбана заробили на "золотих візах" більше 411 мільйонів євро.
26.09.2025 22:36 Відповісти
Працівники воєнної розвідки Угорщини на зарплаті у росіян, всі дані одразу передають ВА в російському посольстві.
26.09.2025 22:43 Відповісти
Кругом вороги, тільки Потужний наша надія! Так будувався Путіностан, так будується Зебілостан
26.09.2025 22:51 Відповісти
Ваша ? У вас там Навроцький є.
26.09.2025 23:02 Відповісти
Сян. Я через Сян плив. Тиса не тече біля Польщі
26.09.2025 23:16 Відповісти
Дякую. Я старався
26.09.2025 23:25 Відповісти
Там постійно контрабас дронами перекидають. Чому зелена пропаганда роздуває це зараз, від чого відвертають увагу?
26.09.2025 23:12 Відповісти
Не від чого не відволікають, просто потрапило в стрічку новин
26.09.2025 23:48 Відповісти
Де ППО? Сплять.
26.09.2025 23:17 Відповісти
 
 