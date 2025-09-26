Дрон з Угорщини двічі пролетів на різних висотах над Закарпаттям, - Генштаб. КАРТА
Уранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.
Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
Так, зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.
"З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗС України", - повідомив Генштаб.
Для ілюстрації фактів порушення державного кордону військове керівництво опублікувало кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрону з Угорщини:
Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.
Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.
А тепер, ************* це робить??
Или мы уже Румыния?
Или Эстония?
Сбивать не будем?
Будем неделями обсуждать?
Kраїна перетворюється для Москви на вузловий пункт розвідувальної інформації з Європи. Пан'ї вказує на те, що в Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих.
Крім співробітників російського посольства, недоторканістю користуються також співробітники центрального офісу заснованого ще за радянських часів Міжнародного інвестиційного банку. Штаб-квартира цієї установи була перенесена з Москви до Будапешту.
Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
Тривалий час в Угорщині діяла програма "золотих віз", за якою в обмін на інвестиції в угорську економіку від 300 тисяч євро плюс 60 тисяч євро сервісного збору можна було отримати вид на проживання на п'ять років з можливістю вільно пересуватися країнами Шенгенської зони.
3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін.
Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана. Роган до 2017 року був координатором урядової програми "золота віза". За даними Transparency International, фірми, наближені до Віктора Орбана заробили на "золотих візах" більше 411 мільйонів євро.