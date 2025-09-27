РУС
Нацгвардейцы уничтожают логистику врага: минус РСЗО, РЭБ и переправа. ВИДЕО

Операторы беспилотников 15-й бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" продолжают уничтожать технику врага на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари уничтожили реактивную систему залпового огня, вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и перерезали переправы, которыми пользовались оккупанты. Также был ликвидирован личный состав противника.

Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.

беспилотник (4320) уничтожение (8001) РСЗО (217) РЭБ (146)
