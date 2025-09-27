Нацгвардейцы уничтожают логистику врага: минус РСЗО, РЭБ и переправа. ВИДЕО
Операторы беспилотников 15-й бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" продолжают уничтожать технику врага на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари уничтожили реактивную систему залпового огня, вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и перерезали переправы, которыми пользовались оккупанты. Также был ликвидирован личный состав противника.
Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.
