Нацгвардейцы уничтожают логистику врага: минус РСЗО, РЭБ и переправа. ВИДЕО

Операторы беспилотников 15-й бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" продолжают уничтожать технику врага на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари уничтожили реактивную систему залпового огня, вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и перерезали переправы, которыми пользовались оккупанты. Также был ликвидирован личный состав противника.

Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.

