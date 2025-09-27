РУС
Операторы БПЛА батальона Signum ночью ударили по пушке оккупантов, утром - добили цель. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона Signum провели сложную многочасовую операцию по уничтожению вражеской пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сперва аэроразведка зафиксировала передвижение пушки на тягаче "Урал" и приняла решение сопровождать ее к точке.

Когда оккупанты начали устанавливать позицию, по технике отработало смежное подразделение, а дрон батальона нанес удар непосредственно по пушке.

Впоследствии пилоты обнаружили не только цель, но и экипаж - точным ударом позиция врага была уничтожена.

Повторный вылет утром завершил операцию: пушка была окончательно нейтрализована специальным зарядом.

Кадрами своей работы поделились бойцы батальона Signum.

