УКР
На Донеччині ЗСУ розгромили колону техніки РФ - знищено понад 20 автомобілів. ВIДЕО

На Донеччині, поблизу Мирнограда, українські сили завдали потужного удару по техніці окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відстані менш ніж 300 метрів уздовж дороги знищено понад 20 одиниць ворожої техніки.

"На такі великі жертви армія агресора йде, щоб захопити черговий шмат посадки або зруйноване село", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93-ї бригади "Black Raven" завдали ударів безпілотниками по техніці та особовому складу окупантів. ВIДЕО

знищення (8323) Донецька область (9683) техніка (1937) Мирноград (112) Покровський район (1033)
Топ коментарі
+13
Ні в якому разі не заперечую героїзму та професійності наших ЗСУ, але ця техніка мабуть була не колоною, а накопичувалась на дорозі деякий час. Може помиляюсь.
28.09.2025 10:16 Відповісти
+9
Це не важливо. Важлива ще одна стаття про чергову "перемогу".
28.09.2025 10:33 Відповісти
+9
У рашці будь-яке покоління - сміття. То вигадують собі зовнішніх ворогів й здихають за свої вигадки. То внутрішніх, херачать один одного й теж здихають.
28.09.2025 10:40 Відповісти
