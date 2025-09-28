На Донеччині ЗСУ розгромили колону техніки РФ - знищено понад 20 автомобілів. ВIДЕО
На Донеччині, поблизу Мирнограда, українські сили завдали потужного удару по техніці окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відстані менш ніж 300 метрів уздовж дороги знищено понад 20 одиниць ворожої техніки.
"На такі великі жертви армія агресора йде, щоб захопити черговий шмат посадки або зруйноване село", - йдеться у дописі до відео.
наразі знешкодили наші воїни , молодці👍🏼👍🏼👍🏼