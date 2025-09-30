"Птицы Мадяра" уничтожили более 20 единиц техники оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" продолжают успешно уничтожать вражескую технику и оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы беспилотников уничтожили 11 автомобилей, 9 мотоциклов, 2 УАЗа "буханки", 2 бронемашины, 4 блиндажа и здания с личным составом, 4 вражеских дрона, а также ликвидировали по меньшей мере 20 оккупантов.
Видео боевой работы под "Сонату №14" Бетховена бойцы бригады "Птицы Мадяра" опубликовали в соцсетях.
Грандіозно!
Шикарно!
Чарівно!
Справжнє мистецтво Бетховена і Птахів Мадяра - якраз для таких мистецьких перформенсів Бетховен написав 14 Сонату.
Це справді надзвичайно Культурна утилізація москальської зарази.
Браво Українським Воїнам!!!!