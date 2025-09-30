"Птицы Мадяра" уничтожили блиндаж с оккупантами, одного добили во время побега. ВИДЕО

Подразделение "WORMBUSTERS" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" уничтожило оккупантов и блиндаж на одном из направлений.

Украинский дрон точным сбросом завалил блиндаж с двумя военными РФ. Один из них выжил и пытался убежать, но бойцы преследовали его до последнего и добили, как сообщает Цензор.НЕТ.

Видео обнародовали в соцсетях.

