"Птицы Мадяра" уничтожили блиндаж с оккупантами, одного добили во время побега. ВИДЕО

Подразделение "WORMBUSTERS" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" уничтожило оккупантов и блиндаж на одном из направлений.

Украинский дрон точным сбросом завалил блиндаж с двумя военными РФ. Один из них выжил и пытался убежать, но бойцы преследовали его до последнего и добили, как сообщает Цензор.НЕТ.

Видео обнародовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Птицы Мадьяра" уничтожили более 20 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

армия РФ (20716) беспилотник (4344) уничтожение (8029) 414 Птахи Мадяра (63)
добре..
показать весь комментарий
30.09.2025 22:18 Ответить
Ми починаємо забувати, що добрий каzап - це дохлий каzап.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:18 Ответить
з бліндажа то виліз, але тікав з включеним "ручніком". знять забув! з колодок аж тіки дим пішов! )))
показать весь комментарий
30.09.2025 22:29 Ответить
Какое доброе видео свинособак на сон грядущий. Прямо как со стариной Фредди.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:32 Ответить
дрони тєрзают солдатіка.....как распятого мальчіка в трусіках
показать весь комментарий
30.09.2025 22:55 Ответить
Таке враження що воює лише один Мадяр.
показать весь комментарий
30.09.2025 23:21 Ответить
 
 