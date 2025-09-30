"Птицы Мадяра" уничтожили блиндаж с оккупантами, одного добили во время побега. ВИДЕО
Подразделение "WORMBUSTERS" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" уничтожило оккупантов и блиндаж на одном из направлений.
Украинский дрон точным сбросом завалил блиндаж с двумя военными РФ. Один из них выжил и пытался убежать, но бойцы преследовали его до последнего и добили, как сообщает Цензор.НЕТ.
Видео обнародовали в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий30.09.2025 22:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleg K #589544
показать весь комментарий30.09.2025 22:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий30.09.2025 22:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Green Bill #603485
показать весь комментарий30.09.2025 22:32 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий30.09.2025 22:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вадимир Каракай #398922
показать весь комментарий30.09.2025 23:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль