Украинский дрон зафиксировал десятки убитых оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, где украинский дрон фиксирует десятки убитых оккупантов в окрестностях села Новоторецкое в Донецкой области. Горит трава и разбросаны тела военных РФ на открытой местности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинские телеграм-каналы.

армия РФ (20777) уничтожение (8070) Донецкая область (10914) Краматорский район (744) Торецкое (4)
картина м'ясом
05.10.2025 16:14 Ответить
Земля скловатою..
05.10.2025 16:13 Ответить
Це їх касетними накрили ?? Спробував рахувати, збився - мабуть шт. 45-50.
Вдало наші накрили. Молодці !!

Але якщо чесно, веселий музон дратує.
05.10.2025 16:19 Ответить
05.10.2025 16:14 Ответить
05.10.2025 16:21 Ответить
вот що благословенна колючка творить !!!

ефект рибальської "морди" - уроди як рибки перли через одну дірку в колючці.
мізків не вистачило ще проходів наробити.

Це їх касетними накрили ?? Спробував рахувати, збився - мабуть шт. 45-50.
Вдало наші накрили. Молодці !!

Але якщо чесно, веселий музон дратує.
05.10.2025 16:19 Ответить
Побутує думка що какцапи йдуть удобрювати український чорнозем. Хіба можть бути якісне добриво з біосміття. На землі після них буде рости в кращому рзі рєпа і брюква.
05.10.2025 16:22 Ответить
Весело здохли - під музичку
05.10.2025 16:24 Ответить
Воно то так, тільки трішечки не так...Загиблі окупанти все ж свою задачу виконали: лінія оборони прорвана... Дуже "потужні" на відео інженерні загородження: "Єгоза" і бетонні пірамідки🤦‍♂️
05.10.2025 16:29 Ответить
Лежить розкиданий нікому на× непотрібний мотлох.
05.10.2025 16:33 Ответить
Допоки не знищать найкривавішого світового терориста путіна ця м'сорубка не припинется, йому що шкода свого бидла чи колоборантів лднр. Тому справа спец служб знищити рашиську паскуду.
05.10.2025 16:33 Ответить
Надо их танком переехать а то вдруг придуриваются...
05.10.2025 16:43 Ответить
Справа у тому, що москалів це не зупиняє, навіть надихає. Фортифікація пройдена.
05.10.2025 17:03 Ответить
Передививсь разів з десять. Так сподобалась музика....
05.10.2025 17:12 Ответить
 
 