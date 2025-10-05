Украинский дрон зафиксировал десятки убитых оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, где украинский дрон фиксирует десятки убитых оккупантов в окрестностях села Новоторецкое в Донецкой области. Горит трава и разбросаны тела военных РФ на открытой местности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинские телеграм-каналы.

