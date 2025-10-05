Бойцы полка "Скала" ликвидировали десяток оккупантов в лесопосадках, блиндажах, окопах. ВИДЕО 18+

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уничтожают оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов ликвидировали по меньшей мере десяток военных РФ в блиндажах, окопах, в лесу и на открытой местности.

Также уничтожен мотоцикл вместе с личным составом - соответствующее видео обнародовали бойцы в своем телеграм-канале.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

