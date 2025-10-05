РУС
Бойцы полка "Скала" ликвидировали десяток оккупантов в лесопосадках, блиндажах, окопах. ВИДЕО 18+

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уничтожают оккупантов на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов ликвидировали по меньшей мере десяток военных РФ в блиндажах, окопах, в лесу и на открытой местности.
Также уничтожен мотоцикл вместе с личным составом - соответствующее видео обнародовали бойцы в своем телеграм-канале.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

армия РФ (20777) уничтожение (8070) дроны (4967) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (18)
Шикарний голосовий супровід у стилі науково-популярної передачі "У світі тварин".
05.10.2025 16:46 Ответить
Хорошее видео и пояснения хороши...
05.10.2025 16:58 Ответить
Дякуємо, нашим Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть ************ оркам!
05.10.2025 17:16 Ответить
 
 