Росіяни знімали дрон на телефони, поки той не підірвав їхній ЗРК. ВIДЕО
Дрон із системою самоліквідації від "Lasar`s Group" 27-ї Печерської бригади НГУ вдруге провів унікальну операцію проти російського ЗРК "Бук-М1".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу апарат "осідлав" пускову установку, провів відеозйомку особового складу та після паузи підірвав себе.
Окупанти, помітивши дрон, почали знімати його на телефони, але не встигли зреагувати та розбіглися в різні боки.
Це вже друга подібна операція: перший удар по ЗРК Lasar’s Group здійснили на початку вересня - тоді ціль було знищено під час руху.
Відео оприлюднили бійці у телеграм-каналі.
Навряд-чи, їх вирішили просто "зафільмувати"
У нього палець на кнопці вже.
Хіба шо зможете по клоунському розбігтися в надії що не зацепить.
А тут відос де свинособаки розбігаються не маючи майже шансів.
Ракета ПВО це купа дрібних уламків на велику відстань, при вибусі-там мало шансів утекти.
А якщо порахувати на паливо в ній....
Піпецб який холоднокровний і прорахований розрахунок у дрона))))
Мої аплодисменти.
Зберіг авжеж.
Але момент показовий. Дуже шкода що не розїїбало їх разом з вантажівками