Росіяни знімали дрон на телефони, поки той не підірвав їхній ЗРК. ВIДЕО

Дрон із системою самоліквідації від "Lasar`s Group" 27-ї Печерської бригади НГУ вдруге провів унікальну операцію проти російського ЗРК "Бук-М1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу апарат "осідлав" пускову установку, провів відеозйомку особового складу та після паузи підірвав себе.

Окупанти, помітивши дрон, почали знімати його на телефони, але не встигли зреагувати та розбіглися в різні боки.

Це вже друга подібна операція: перший удар по ЗРК Lasar’s Group здійснили на початку вересня - тоді ціль було знищено під час руху.

Відео оприлюднили бійці у телеграм-каналі.

армія рф (18944) знищення (8399) Національна гвардія (1657) дрони (5907) ЗРК (232)
+14
Для чого ці виїбоси? - чого не спалили з бігунами?
показати весь коментар
06.10.2025 21:20 Відповісти
Не думав що цілком ймовірно відбулася відмова підривника , а камера працювала ? Там хтось із кацапів палкою дрон штрикав , може і допомогло , тоді кацап- молодець , а якщо і ракети рвонуло , то кацап просто розмумник .
показати весь коментар
06.10.2025 21:54 Відповісти
".... на самому цікавому місці"!!!!!!
показати весь коментар
06.10.2025 21:20 Відповісти
якийсь "квартал-95". там була купа цілей, які можна було ліквідувать.
показати весь коментар
06.10.2025 21:25 Відповісти
Так інколи для історії і таке потрібно, цікаво ж, особливо коли патичком штурляли
показати весь коментар
06.10.2025 21:32 Відповісти
це дурість. розрахунок ППО це дуже жирна ціль
показати весь коментар
06.10.2025 21:41 Відповісти
Можливо, була якась інша мета, чи технічні причини, чому не підірвали разом з купою пі..рів
Навряд-чи, їх вирішили просто "зафільмувати"
показати весь коментар
06.10.2025 21:32 Відповісти
читай моє нижче.
показати весь коментар
06.10.2025 21:53 Відповісти
ну, ту же всі стратеги захмарного рівня. З канапи, звісно, краще видно, щшо робити, коли і як. Я від цих сук в коментах шаленію. ******* вбогі
показати весь коментар
06.10.2025 22:11 Відповісти
два раза клоуны: первый когда не грохнули в нужный момент, второй - когда выложили видео на всеобщее осмотрение
показати весь коментар
06.10.2025 21:34 Відповісти
а то що ви кацапи зробите?
У нього палець на кнопці вже.
Хіба шо зможете по клоунському розбігтися в надії що не зацепить.
А тут відос де свинособаки розбігаються не маючи майже шансів.
Ракета ПВО це купа дрібних уламків на велику відстань, при вибусі-там мало шансів утекти.
А якщо порахувати на паливо в ній....
показати весь коментар
06.10.2025 21:52 Відповісти
В мережі гуляє відос де кацап кацапу зуби чистить хєм,а потім помічають дрон.. який кінчів раніше кацапа)))
показати весь коментар
06.10.2025 21:36 Відповісти
Відос заслуговує на премію Оскара.
Піпецб який холоднокровний і прорахований розрахунок у дрона))))
Мої аплодисменти.
Зберіг авжеж.
показати весь коментар
06.10.2025 21:47 Відповісти
Озвучка недолуга, ворога потрібно вбивати інакше він вбʼє тебе . Сподіваюсь якесь неспрацювання а не затуп оператора
показати весь коментар
06.10.2025 22:00 Відповісти
Не дуже зрозумів. Автор статті каже що дрон їх підірвав,.. більшість колег в коментах цього не бачать, підозрюють що детонатор "заїло".
Але момент показовий. Дуже шкода що не розїїбало їх разом з вантажівками
показати весь коментар
06.10.2025 22:15 Відповісти
 
 