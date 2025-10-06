Росіяни знімали дрон на телефони, поки той не підірвав їхній ЗРК. ВIДЕО

Дрон із системою самоліквідації від "Lasar`s Group" 27-ї Печерської бригади НГУ вдруге провів унікальну операцію проти російського ЗРК "Бук-М1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу апарат "осідлав" пускову установку, провів відеозйомку особового складу та після паузи підірвав себе.

Окупанти, помітивши дрон, почали знімати його на телефони, але не встигли зреагувати та розбіглися в різні боки.

Це вже друга подібна операція: перший удар по ЗРК Lasar’s Group здійснили на початку вересня - тоді ціль було знищено під час руху.

Відео оприлюднили бійці у телеграм-каналі.

