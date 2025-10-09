Росія терміново намагається захопити Покровськ через втрати в Добропіллі, - Зеленський

Через великі втрати в районі Добропілля Росія поставила завдання взяти Покровськ за будь-яку ціну. Тривають напружені бої на Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що невдалий контрнаступ під Добропіллям зірвав плани окупантів захопити весь Донбас до листопада цього року. Тому російське керівництво оставило своїм військовим завдання терміново взяти місто Покровськ.

"Найголовніше – ця наша операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, що вони начебто окупують Донбас, більшу частину Донбасу, саме до листопада. Казали до вересня, а потім перенесли терміни на листопад. Ця операція, безумовно, має вплив на захист Покровська. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз росіянам поставлено завдання взяти Покровськ терміново, за будь-яку ціну", - сказав Зеленський.

На Новопавлівському напрямку, на межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, тривають дуже напружені бої: Збройні сили України повністю очистили чотири села, ще в чотирьох тривають бойові дії.

На Лиманському напрямку на півночі Донецької області ворог намагається відновити втрачені позиції, але останніми днями його активність стримана. Президент додав, що забезпечення військ нормальне, хоча існує дефіцит дронів.

"Один до одного FPV з росіянами. Кількість людей у росіян, ви розумієте, більша. Сьогодні у них перевага – це дрони на оптоволокні, їх у них більше відчутно, і ми нарощуємо нашу спроможність у цьому", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що ворог вже втратив понад 12 тис. військових у Добропільській операції