Покровское направление затянуто оптоволоконной паутиной: километры опасности. ВIДЕО

Спецназовцы отдельного отряда "Крила ОМЕГИ" задокументировали беспилотником кадры из пригорода Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео видно, как местность затянута оптоволоконными линиями, простирающимися по всем полям и дорогам.

"Как будто фильм "Апокалипсис": где-то стоит разбитая техника, где-то сожжены гражданские машины, и все напоминает огромную безлюдную равнину, окутанную паутиной", - говорится в комментарии под видео.

