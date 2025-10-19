РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8636 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
4 302 21

Покровское направление затянуто оптоволоконной паутиной: километры опасности. ВIДЕО

Спецназовцы отдельного отряда "Крила ОМЕГИ" задокументировали беспилотником кадры из пригорода Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео видно, как местность затянута оптоволоконными линиями, простирающимися по всем полям и дорогам.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Как будто фильм "Апокалипсис": где-то стоит разбитая техника, где-то сожжены гражданские машины, и все напоминает огромную безлюдную равнину, окутанную паутиной", - говорится в комментарии под видео.

Смотрите также: Сбрасыванием с дрона оккупанту оторвало ноги в зарослях: боевая работа 414-й бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО 18+

Автор: 

Донецкая область (11026) ВСУ (7014) дроны (5137) Покровск (819) Силы беспилотных систем (244) Покровский район (1097)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Цікаво, де? 🤔 Справді цікаво. В той час я власне у вузі вчився і пам'ятаю лише черги за всім - від хліба з молоком до звичайних тупих радянських магнітофонів "Електроніка" та таких же касет МК-60. І бійки у чергах пам' ятаю, коли "викидували" у продаж корейські касети "Голд Стар" на 90 хвилин, чи магнітофони з колонками "Маяк", чи "Комета". Талони на горілку по дві пляшки на місяць пам' ятаю, купони відрізні. Черги за кольоровими телевізорами "Електрон-Тк-55", за поствльною білизною. Дефіцит був страшний. Що це значить? Що ніхрена не випускали в достатній кількості і виробництво розвалювалося на очах.
показать весь комментарий
19.10.2025 12:56 Ответить
+2
Радянський союз в кінці своєї епохи будував заводи і міста, а росія на такому ж етапі , тільки все руйнує
показать весь комментарий
19.10.2025 12:01 Ответить
+1
Кто это, блин, теперь убирать будет!?
показать весь комментарий
19.10.2025 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто это, блин, теперь убирать будет!?
показать весь комментарий
19.10.2025 11:52 Ответить
Для чого?
Локація для Українського військового музею після перемоги нал ліліпутом.
показать весь комментарий
19.10.2025 12:00 Ответить
над ведмєдєвим?
бо, крємлєчмоль, це не ліліпут! це пинєход.
показать весь комментарий
19.10.2025 12:20 Ответить
Купа ухилянтів, призначити в "армію відновлення" років на 5. Норм.
показать весь комментарий
19.10.2025 13:24 Ответить
Це значить, що використання дронів на оптоволокні має закінчений часовий термін. Адже оце старе оптоволокно вже незабаром буде перешкоджати запуску нових дронів. Зрозумвло, що заоах, доки тривпє війна, ніхто його прибирати не буде.. Отже, як це завжди відбуваєтьмя у нашому світі рівноваги, у цьому є і позитив, і негатив. Негатив стосується фауни, особливо птахів. Плзитив - мертва зона, яка перешкоджатиме руху окупантів серед тої павутини.
показать весь комментарий
19.10.2025 11:56 Ответить
А як саме воно буде перешкоджати запуску нових дронів?
показать весь комментарий
19.10.2025 12:42 Ответить
А ви пробували пересуватися на горищі, де суцільна павутина? І я не так, про дрони, як про піхоту.
показать весь комментарий
19.10.2025 12:46 Ответить
Як на горищі може бути павутина ? На полі - так.
показать весь комментарий
19.10.2025 13:25 Ответить
Як воно перешкоджатиме?
показать весь комментарий
19.10.2025 13:08 Ответить
Радянський союз в кінці своєї епохи будував заводи і міста, а росія на такому ж етапі , тільки все руйнує
показать весь комментарий
19.10.2025 12:01 Ответить
Дітя сересеру, як я?
показать весь комментарий
19.10.2025 12:10 Ответить
Дитя висеру...
показать весь комментарий
19.10.2025 12:48 Ответить
Бачу. Ніхто ні чого не робив при Горбачеві. Поважаю, розвалив сересеру. І німці.
показать весь комментарий
19.10.2025 12:13 Ответить
Цікаво, де? 🤔 Справді цікаво. В той час я власне у вузі вчився і пам'ятаю лише черги за всім - від хліба з молоком до звичайних тупих радянських магнітофонів "Електроніка" та таких же касет МК-60. І бійки у чергах пам' ятаю, коли "викидували" у продаж корейські касети "Голд Стар" на 90 хвилин, чи магнітофони з колонками "Маяк", чи "Комета". Талони на горілку по дві пляшки на місяць пам' ятаю, купони відрізні. Черги за кольоровими телевізорами "Електрон-Тк-55", за поствльною білизною. Дефіцит був страшний. Що це значить? Що ніхрена не випускали в достатній кількості і виробництво розвалювалося на очах.
показать весь комментарий
19.10.2025 12:56 Ответить
GAYYASHEK

Радянський союз в кінці своєї епохи будував заводи і міста

Пане, якусь єрунду Ви написали. Перед розвалом Союзу велика криза була - тотальний дефіцит. Жах був.
показать весь комментарий
19.10.2025 13:27 Ответить
Я, подумав в небі. Вже і мисля промайнула. ЗСУ зробили.
показать весь комментарий
19.10.2025 12:09 Ответить
И фонари на столбах горят... сюрреализм.
показать весь комментарий
19.10.2025 13:27 Ответить
Теж звернува увагу. Може це якийсь відблиск, оптичний ефект. Ну не може ж насправді таке бути ?
показать весь комментарий
19.10.2025 13:29 Ответить
Китайские хунвенбины продали Рашке в этом нгоду 370 тыс. километров оптоволокна что в разы больше чем за прошлые годы.
показать весь комментарий
19.10.2025 14:00 Ответить
Чому у боротьбі з оптоволоконними дронами де є їх масовий заліт не застосовують так розрекламовані лазерні установки, котрі можна розмістити будь де для пошкодження оптоволокна дрона, котрий зразу ж припини своє існування і будь який контакт з оператором...???!!! Про що там думають ці палко-водці по оперативним картам...???!!!

Під різними кутами розмістити на певній площі лазерні гармати, привязані до РЛС та РЕБІВ котрі будуть з певною амплітудою прострілювати певний простір по висоті та дальності для пошкодження оптоволокна, котре має певну температуру плавлення і деформації, як рибальська волосінь 0,1мм.....????!!!!
показать весь комментарий
19.10.2025 14:15 Ответить
 
 