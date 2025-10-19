Покровское направление затянуто оптоволоконной паутиной: километры опасности. ВIДЕО
Спецназовцы отдельного отряда "Крила ОМЕГИ" задокументировали беспилотником кадры из пригорода Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео видно, как местность затянута оптоволоконными линиями, простирающимися по всем полям и дорогам.
"Как будто фильм "Апокалипсис": где-то стоит разбитая техника, где-то сожжены гражданские машины, и все напоминает огромную безлюдную равнину, окутанную паутиной", - говорится в комментарии под видео.
Топ комментарии
+4 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий19.10.2025 12:56 Ответить Ссылка
+2 GAYYASHEK
показать весь комментарий19.10.2025 12:01 Ответить Ссылка
+1 Evgen Paramonov #582135
показать весь комментарий19.10.2025 11:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Локація для Українського військового музею після перемоги нал ліліпутом.
бо, крємлєчмоль, це не ліліпут! це пинєход.
Радянський союз в кінці своєї епохи будував заводи і міста
Пане, якусь єрунду Ви написали. Перед розвалом Союзу велика криза була - тотальний дефіцит. Жах був.
Під різними кутами розмістити на певній площі лазерні гармати, привязані до РЛС та РЕБІВ котрі будуть з певною амплітудою прострілювати певний простір по висоті та дальності для пошкодження оптоволокна, котре має певну температуру плавлення і деформації, як рибальська волосінь 0,1мм.....????!!!!