Покровський напрямок затягнутий оптоволоконною павутиною: кілометри небезпеки. ВIДЕО
Спецпризначенці окремого загону "Крила ОМЕГИ" задокументували безпілотником кадри з передмістя Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео видно, як місцевість затягнута оптоволоконними лініями, що простягаються по всіх полях та дорогах.
"Неначе фільм "Апокаліпсис": десь стоїть розбита техніка, десь - спалені цивільні машини, і все нагадує величезну безлюдну рівнину, окутану павутинням", - йдеться в коментарі під відео.
Локація для Українського військового музею після перемоги нал ліліпутом.
бо, крємлєчмоль, це не ліліпут! це пинєход.
Ті заводи, що, як ви говорите, виготовляли магнітофони ,телевізори - виготовляли та розробляли військову техніку...
Після розвалу союзу росія замовляла в України обслуговування своєї техніки та проектування ракет....
Радянський союз в кінці своєї епохи будував заводи і міста
Пане, якусь єрунду Ви написали. Перед розвалом Союзу велика криза була - тотальний дефіцит. Жах був.
росія була змушена обслуговувати свої гелікоптери та літаки у нас !
А ви говорите...
То чому росіяни припинили обслуговувати свої коптери у нас ?
Під різними кутами розмістити на певній площі лазерні гармати, привязані до РЛС та РЕБІВ котрі будуть з певною амплітудою прострілювати певний простір по висоті та дальності для пошкодження оптоволокна, котре має певну температуру плавлення і деформації, як рибальська волосінь 0,1мм.....????!!!!