УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
7 109 34

Покровський напрямок затягнутий оптоволоконною павутиною: кілометри небезпеки. ВIДЕО

Спецпризначенці окремого загону "Крила ОМЕГИ" задокументували безпілотником кадри з передмістя Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео видно, як місцевість затягнута оптоволоконними лініями, що простягаються по всіх полях та дорогах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Неначе фільм "Апокаліпсис": десь стоїть розбита техніка, десь - спалені цивільні машини, і все нагадує величезну безлюдну рівнину, окутану павутинням", - йдеться в коментарі під відео.

Дивіться також: Скидом з дрона окупанту відірвало ноги в хащах: бойова робота 414-ї бригади Птахи Мадяра. ВIДЕО 18+

Донецька область (9858) ЗСУ (8028) дрони (6084) Покровськ (855) Сили безпілотних систем (250) Покровський район (1111)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Цікаво, де? 🤔 Справді цікаво. В той час я власне у вузі вчився і пам'ятаю лише черги за всім - від хліба з молоком до звичайних тупих радянських магнітофонів "Електроніка" та таких же касет МК-60. І бійки у чергах пам' ятаю, коли "викидували" у продаж корейські касети "Голд Стар" на 90 хвилин, чи магнітофони з колонками "Маяк", чи "Комета". Талони на горілку по дві пляшки на місяць пам' ятаю, купони відрізні. Черги за кольоровими телевізорами "Електрон-Тк-55", за поствльною білизною. Дефіцит був страшний. Що це значить? Що ніхрена не випускали в достатній кількості і виробництво розвалювалося на очах.
показати весь коментар
19.10.2025 12:56 Відповісти
+2
Для чого?
Локація для Українського військового музею після перемоги нал ліліпутом.
показати весь коментар
19.10.2025 12:00 Відповісти
+2
Радянський союз в кінці своєї епохи будував заводи і міста, а росія на такому ж етапі , тільки все руйнує
показати весь коментар
19.10.2025 12:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто это, блин, теперь убирать будет!?
показати весь коментар
19.10.2025 11:52 Відповісти
Для чого?
Локація для Українського військового музею після перемоги нал ліліпутом.
показати весь коментар
19.10.2025 12:00 Відповісти
над ведмєдєвим?
бо, крємлєчмоль, це не ліліпут! це пинєход.
показати весь коментар
19.10.2025 12:20 Відповісти
Купа ухилянтів, призначити в "армію відновлення" років на 5. Норм.
показати весь коментар
19.10.2025 13:24 Відповісти
Це значить, що використання дронів на оптоволокні має закінчений часовий термін. Адже оце старе оптоволокно вже незабаром буде перешкоджати запуску нових дронів. Зрозумвло, що заоах, доки тривпє війна, ніхто його прибирати не буде.. Отже, як це завжди відбуваєтьмя у нашому світі рівноваги, у цьому є і позитив, і негатив. Негатив стосується фауни, особливо птахів. Плзитив - мертва зона, яка перешкоджатиме руху окупантів серед тої павутини.
показати весь коментар
19.10.2025 11:56 Відповісти
А як саме воно буде перешкоджати запуску нових дронів?
показати весь коментар
19.10.2025 12:42 Відповісти
А ви пробували пересуватися на горищі, де суцільна павутина? І я не так, про дрони, як про піхоту.
показати весь коментар
19.10.2025 12:46 Відповісти
Як на горищі може бути павутина ? На полі - так.
показати весь коментар
19.10.2025 13:25 Відповісти
😁 На старому горищі. У дитинстві бачив на горищі старої хати таку павутину, що здавалося, наче це марля або бинти.
показати весь коментар
19.10.2025 15:04 Відповісти
Як воно перешкоджатиме?
показати весь коментар
19.10.2025 13:08 Відповісти
Фізично. Як павутина з пластикового волокна, яким власге оптоволокно і є.
показати весь коментар
19.10.2025 15:06 Відповісти
Дрони летять вище, волокно лягає знизу. Просто шар за шаром буде.
показати весь коментар
19.10.2025 16:29 Відповісти
Так. Але ж піхота, штурмовики не літають! 😊 Просування не буде!
показати весь коментар
19.10.2025 17:48 Відповісти
скловолокно, це не пластик. Є спекціальна технологія витягують нитки з розплавленого скла і вони стають гнучкими і досить міцними.
показати весь коментар
19.10.2025 20:37 Відповісти
Радянський союз в кінці своєї епохи будував заводи і міста, а росія на такому ж етапі , тільки все руйнує
показати весь коментар
19.10.2025 12:01 Відповісти
Дітя сересеру, як я?
показати весь коментар
19.10.2025 12:10 Відповісти
Дитя висеру...
показати весь коментар
19.10.2025 12:48 Відповісти
Єх маладеж.
показати весь коментар
19.10.2025 14:48 Відповісти
Ти понятіям, чи тебе вичислили. Чекіста?
показати весь коментар
19.10.2025 14:51 Відповісти
Бачу. Ніхто ні чого не робив при Горбачеві. Поважаю, розвалив сересеру. І німці.
показати весь коментар
19.10.2025 12:13 Відповісти
Цікаво, де? 🤔 Справді цікаво. В той час я власне у вузі вчився і пам'ятаю лише черги за всім - від хліба з молоком до звичайних тупих радянських магнітофонів "Електроніка" та таких же касет МК-60. І бійки у чергах пам' ятаю, коли "викидували" у продаж корейські касети "Голд Стар" на 90 хвилин, чи магнітофони з колонками "Маяк", чи "Комета". Талони на горілку по дві пляшки на місяць пам' ятаю, купони відрізні. Черги за кольоровими телевізорами "Електрон-Тк-55", за поствльною білизною. Дефіцит був страшний. Що це значить? Що ніхрена не випускали в достатній кількості і виробництво розвалювалося на очах.
показати весь коментар
19.10.2025 12:56 Відповісти
СССР залишив Україні потужну промисловість, комбінати , фабрики, конструкторські бюро...
Ті заводи, що, як ви говорите, виготовляли магнітофони ,телевізори - виготовляли та розробляли військову техніку...
Після розвалу союзу росія замовляла в України обслуговування своєї техніки та проектування ракет....
показати весь коментар
19.10.2025 15:59 Відповісти
GAYYASHEK

Радянський союз в кінці своєї епохи будував заводи і міста

Пане, якусь єрунду Ви написали. Перед розвалом Союзу велика криза була - тотальний дефіцит. Жах був.
показати весь коментар
19.10.2025 13:27 Відповісти
Україна з СССР вийшла з потужними заводами, військовими заводами, яких навіть не було у росії ....
росія була змушена обслуговувати свої гелікоптери та літаки у нас !
А ви говорите...
показати весь коментар
19.10.2025 15:50 Відповісти
Нащо військовий з-д, якщо він нічого не виробляє - немає, або мало замовлень ?
То чому росіяни припинили обслуговувати свої коптери у нас ?
показати весь коментар
19.10.2025 19:28 Відповісти
Я, подумав в небі. Вже і мисля промайнула. ЗСУ зробили.
показати весь коментар
19.10.2025 12:09 Відповісти
И фонари на столбах горят... сюрреализм.
показати весь коментар
19.10.2025 13:27 Відповісти
Теж звернува увагу. Може це якийсь відблиск, оптичний ефект. Ну не може ж насправді таке бути ?
показати весь коментар
19.10.2025 13:29 Відповісти
То стовпи високовольтні, там фонарвв нема. То відблиски з поля що за ними. Придивіться , будь ласка уважніше.
показати весь коментар
19.10.2025 17:11 Відповісти
Китайские хунвенбины продали Рашке в этом нгоду 370 тыс. километров оптоволокна что в разы больше чем за прошлые годы.
показати весь коментар
19.10.2025 14:00 Відповісти
Чому у боротьбі з оптоволоконними дронами де є їх масовий заліт не застосовують так розрекламовані лазерні установки, котрі можна розмістити будь де для пошкодження оптоволокна дрона, котрий зразу ж припини своє існування і будь який контакт з оператором...???!!! Про що там думають ці палко-водці по оперативним картам...???!!!

Під різними кутами розмістити на певній площі лазерні гармати, привязані до РЛС та РЕБІВ котрі будуть з певною амплітудою прострілювати певний простір по висоті та дальності для пошкодження оптоволокна, котре має певну температуру плавлення і деформації, як рибальська волосінь 0,1мм.....????!!!!
показати весь коментар
19.10.2025 14:15 Відповісти
тут був такий лигорЛ, він і зараз є тільки під іншим ніком, він любив давати такі самі дурні поради, ти не брат його менший?
показати весь коментар
19.10.2025 20:45 Відповісти
Не може ніхто придумати щось проти оптоволокна.
показати весь коментар
19.10.2025 15:27 Відповісти
 
 