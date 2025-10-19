Покровський напрямок затягнутий оптоволоконною павутиною: кілометри небезпеки. ВIДЕО

Спецпризначенці окремого загону "Крила ОМЕГИ" задокументували безпілотником кадри з передмістя Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео видно, як місцевість затягнута оптоволоконними лініями, що простягаються по всіх полях та дорогах.

"Неначе фільм "Апокаліпсис": десь стоїть розбита техніка, десь - спалені цивільні машини, і все нагадує величезну безлюдну рівнину, окутану павутинням", - йдеться в коментарі під відео.

