УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
6 195 31

Скидом з дрона окупанту відірвало ноги в хащах: бойова робота 414-ї бригади Птахи Мадяра. ВIДЕО 18+

Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" нищать загарбників на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як українські дронарі двома скидами в хащі відривають окупанту ноги та ліквідовують його. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також у відео бійці зазначили, що за 17 днів жовтня було знищено та "відправлено додому" 4 352 загарбника.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також: БТР "Буцефал" та дрони 92-ї ОШБр знищили російську ДРГ у будівлі на Донеччині. ВIДЕО

армія рф (19112) знищення (8517) дрони (6084) 414 Птахи Мадяра (76)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Кацап всеодно усміхається, мабуть його целі есвео дастігнути.
показати весь коментар
19.10.2025 10:46 Відповісти
+13
Лежить - довольний,улибається.А дома в нього скільки радості?Позитивна новина.
показати весь коментар
19.10.2025 10:54 Відповісти
+10
показати весь коментар
19.10.2025 10:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацап всеодно усміхається, мабуть його целі есвео дастігнути.
показати весь коментар
19.10.2025 10:46 Відповісти
Є такі літературні штампи, на кшталт "...труп із застиглим виразом жаху (болю) і т.д. на обличчі".
В дійсності це не так. Гримаси обличча це реакція на подразники живої людини. Після біологічної смерті м'язи розслабляються і маємо те що у кадрі - спокійний, відсторонений вираз.
Хочеться, щоб таких спокійних (покійних) кацапів було більше.
Слава "Птахам Мад'яра"!
показати весь коментар
19.10.2025 11:43 Відповісти
Та він уявив як його жонушка з хахальом будуть кататися на білій Ладі.
показати весь коментар
19.10.2025 14:02 Відповісти
нічого було лізти в Україну.
показати весь коментар
19.10.2025 10:50 Відповісти
Воно ще й кайфує. Що це за нечисть така що лізе здихати в Україну. Невже їм на Сосії так погано що їм за радість здохнути в Україні ніж жити на Сосії
показати весь коментар
19.10.2025 10:53 Відповісти
Лежить - довольний,улибається.А дома в нього скільки радості?Позитивна новина.
показати весь коментар
19.10.2025 10:54 Відповісти
Лежит, почивает Алеша
И явор над ним молодой,
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
И явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.
показати весь коментар
19.10.2025 11:16 Відповісти
Какие хорошие стихи-(розчулено сякається).
А чего в них все спят?Пьяные што ли?
показати весь коментар
19.10.2025 11:55 Відповісти
А то ж сякання про вечный (непробудный сон).ЗЫ... мож и бухие зажмурились. От цапорылых всего можно ожидать, они же по пьяне сделаны. Одним словом, russische schweine - и в Африке ЛЬОХА (поросна свыня) -водкапейгрязиваляйся.
показати весь коментар
19.10.2025 13:43 Відповісти
ЗЫ... Отже, iнше ми вже бачим,

Як по писку дать добряче,

Льоха наперед не скаче:

Свiй вже знае «паритет».
показати весь коментар
19.10.2025 13:49 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 10:56 Відповісти
Хто-небудь замислювався, звідки доктор Айболить постійно бере "новые ножки", щоб пришити тому нещасному зайцю? 🤔 У мене безліч варіантів...
показати весь коментар
19.10.2025 12:37 Відповісти
Для свинособаки ножка с картинки в самый раз.
показати весь коментар
19.10.2025 13:18 Відповісти
щоб дивитися сімонян ноги не потрібні
показати весь коментар
19.10.2025 10:57 Відповісти
Ось тобі орку, і ******* день!!
показати весь коментар
19.10.2025 11:02 Відповісти
Ібо НЄфУЙ ...
показати весь коментар
19.10.2025 11:06 Відповісти
Я надену платье бела, буду в нем красавица...
Ванька пусть , нах, не подходит, на протезных ратыцях.
показати весь коментар
19.10.2025 11:11 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 11:17 Відповісти
Душевная поэзия.Ранний Есенин?
показати весь коментар
19.10.2025 11:59 Відповісти
Живий труп з московії, який начитався толстоєвськага!!
показати весь коментар
19.10.2025 11:19 Відповісти
А шо сі стало?
пуйло купив коника - а воно уже без ноги ніг???
показати весь коментар
19.10.2025 11:19 Відповісти
Такий демедж наче потягом його переїхало
показати весь коментар
19.10.2025 11:29 Відповісти
Как же он теперь будет ходить на выборы и голосовать за путлера?
показати весь коментар
19.10.2025 11:30 Відповісти
Підробивсь один
показати весь коментар
19.10.2025 11:31 Відповісти
красівоє...
показати весь коментар
19.10.2025 11:33 Відповісти
тільки велика кількість щоденно знищенних пі..сів може зупинити цю навалу..Слава ЗСУ!
показати весь коментар
19.10.2025 11:34 Відповісти
Заживут тваі ноженькі,
Праживьош как нібуть.
показати весь коментар
19.10.2025 11:53 Відповісти
Обычная история, из-за отсутствия мозгов страдают ноги...
показати весь коментар
19.10.2025 12:25 Відповісти
какаяяяя красотаааа !!!)))) а секунду назад все было хорошо и воевать хотелось !!!! получай РУСКИЙ фашист !!!
показати весь коментар
19.10.2025 15:35 Відповісти
А що, цей вже не збирається брати Київ за три дні?
показати весь коментар
19.10.2025 19:37 Відповісти
Ймовірно, в його солодкій уяві квартира на Печерських пагорбах, як в рекламі зомбі-рабzzії
показати весь коментар
19.10.2025 20:48 Відповісти
 
 