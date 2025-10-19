6 195 31
Скидом з дрона окупанту відірвало ноги в хащах: бойова робота 414-ї бригади Птахи Мадяра. ВIДЕО 18+
Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" нищать загарбників на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як українські дронарі двома скидами в хащі відривають окупанту ноги та ліквідовують його.
Також у відео бійці зазначили, що за 17 днів жовтня було знищено та "відправлено додому" 4 352 загарбника.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
В дійсності це не так. Гримаси обличча це реакція на подразники живої людини. Після біологічної смерті м'язи розслабляються і маємо те що у кадрі - спокійний, відсторонений вираз.
Хочеться, щоб таких спокійних (покійних) кацапів було більше.
Слава "Птахам Мад'яра"!
И явор над ним молодой,
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
И явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.
А чего в них все спят?Пьяные што ли?
Як по писку дать добряче,
Льоха наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».
Ванька пусть , нах, не подходит, на протезных ратыцях.
пуйло купив коника - а воно уже без
ногиніг???
Праживьош как нібуть.