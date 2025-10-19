Скидом з дрона окупанту відірвало ноги в хащах: бойова робота 414-ї бригади Птахи Мадяра. ВIДЕО 18+

Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" нищать загарбників на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як українські дронарі двома скидами в хащі відривають окупанту ноги та ліквідовують його.

Також у відео бійці зазначили, що за 17 днів жовтня було знищено та "відправлено додому" 4 352 загарбника.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

