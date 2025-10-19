БТР "Буцефал" та дрони 92-ї ОШБр знищили російську ДРГ у будівлі на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 2-го батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищують ворожі позиції у селі Новий Донбас на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів разом із побратимами на українському БТР-4Е "Буцефал" завдали удару по будинку, захопленому російською диверсійно-розвідувальною групою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок скидів з безпілотника та вогню з техніки укриття було розтрощене разом з особовим складом ворога.

Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 130 180 осіб (+1000 за добу), 11 268 танків, 33 834 артсистеми, 23 399 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА