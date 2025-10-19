БТР "Буцефал" та дрони 92-ї ОШБр знищили російську ДРГ у будівлі на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 2-го батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищують ворожі позиції у селі Новий Донбас на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів разом із побратимами на українському БТР-4Е "Буцефал" завдали удару по будинку, захопленому російською диверсійно-розвідувальною групою.
Унаслідок скидів з безпілотника та вогню з техніки укриття було розтрощене разом з особовим складом ворога.
Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.
Забули пароль або логін? Відновити пароль