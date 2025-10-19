УКР
4 845 13

БТР "Буцефал" та дрони 92-ї ОШБр знищили російську ДРГ у будівлі на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 2-го батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищують ворожі позиції у селі Новий Донбас на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів разом із побратимами на українському БТР-4Е "Буцефал" завдали удару по будинку, захопленому російською диверсійно-розвідувальною групою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок скидів з безпілотника та вогню з техніки укриття було розтрощене разом з особовим складом ворога.

Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 130 180 осіб (+1000 за добу), 11 268 танків, 33 834 артсистеми, 23 399 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

армія рф (19112) знищення (8517) Донецька область (9858) БТР (291) 92 окрема штурмова бригада (266) дрони (6084)
Топ коментарі
Кацапи-гній.
19.10.2025 10:06 Відповісти
Правильний заголовок:" Обстріляли будівлю з 30-мм гармати БТР-4Е "Буцефал"". А чи знищили, з відео неясно. Добре, що у 92-ки ще ті "Буцефали" лишились... Потужна штука. Але багато їх спалили у перші дні війни (у т.ч. один у Харкові) та у Курській операції...
19.10.2025 11:09 Відповісти
"Буцефал" навалив так навалив.... Респект!
19.10.2025 11:15 Відповісти
Тільки дупасить не по тій будівлі, куди скид був з дрона..😱
19.10.2025 12:05 Відповісти
Промазав або дрон , або буцик..
19.10.2025 12:07 Відповісти
тепловізор на БТР є?
19.10.2025 12:49 Відповісти
Хто знає, що скинули ? Гарненько так влупило.
19.10.2025 12:51 Відповісти
ФАБ 8.5 шляпа рідкісна українського виробництва в ній виробником закладено майже 9 кг кеміксу який як правило не вибухає й май півроку срок придатності. Наші дронщики докладають приблизно 2 кг С4 тоді воно працює. А так черговий відмив бабла...
19.10.2025 14:28 Відповісти
один бэтэр ,а такого кипиша наделал !!! супер !!!
19.10.2025 15:40 Відповісти
Дуже свезло БТР - рашисти не підігнали свої дрони. Не видно чи був протидронний захист на броні Буцефіла - якшо ні то це шлях в одни кінець. А рахунки Порошенко гнида заарештував. Мразь кончена.
19.10.2025 15:49 Відповісти
читай заголовок - нищили ДРГ, отже за лінією зіткнення. Налетіти дронами через лінію зіткнення на день сьогодняшній не так вже й просто.
19.10.2025 16:20 Відповісти
 
 