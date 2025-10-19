УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10613 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 653 7

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 130 180 осіб (+1000 за добу), 11 268 танків, 33 834 артсистеми, 23 399 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

горять російські бехи

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 130 180 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1130180 (+1000) осіб
  • танків - 11268 (+1) од
  • бойових броньованих машин - 23399 (+3) од
  • артилерійських систем - 33834 (+45) од
  • РСЗВ - 1524 (+2) од
  • засоби ППО - 1228 (+0) од
  • літаків - 428 (+0) од
  • гелікоптерів - 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71967 (+444)
  • крилаті ракети - 3864 (+0)
  • кораблі / катери - 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 64798 (+126)
  • спеціальна техніка - 3980 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант не зрозумів, що дрон - ворожий, і був ліквідований: безпілотник влетів йому в голову. ВIДЕО

втрати військ рф в Україні за добу

Чи є дані остаточними?

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дронарі "Сапсана" знищили 3 автівки та 3 мотоцикли окупантів у лісі.

Автор: 

армія рф (19112) Генштаб ЗС (7419) ліквідація (4507) знищення (8517)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безумовний герой тижня - польський суддя Даріуш Любовський, який прийняв рішення не видавати українця Володимира Журавльова, якого обвинувачують у причетності до підриву газопроводу «Нордстрім» у 2022 р., до Німеччини. Він не лише звільнив Володимира з-під арешту в залі суду, але й проявив мудрість і далекоглядність, яких бракує нинішній Європі.
З терористами треба говорити мовою сили - росія розуміє тільки тиск. росія чинить геноцид проти українців, які обороняються. Коли тобі загрожує вбивство, треба вдатися до всіх можливих засобів порятунку. Це стосується і людей, і країн.
показати весь коментар
19.10.2025 08:18 Відповісти
Минув 4260 день москальсько-української війни.
177! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня 4, арта та логістика файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалили за 140 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 130 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
показати весь коментар
19.10.2025 08:46 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 08:52 Відповісти
Чергові десять тисяч до кобзона
Наземка 140 тис з початку війни, 50 120 з початку року, 50 155 за 24-тий рік - горить, палає техніка ворожа ...
показати весь коментар
19.10.2025 09:00 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
19.10.2025 09:25 Відповісти
Втрати офіцерського складу в рашистів - некрологи від https://x.com/Shtirlitz53/status/1979782512663814356?t=jtgiICuiF0nJhIZ0AJBH-Q&s=19 укладача за неповний останній тиждень:

@ 📦 успешно демобилизированы:

полковник в отставке Шаповал Владимир;
- майор мусор в отставке Буцкий Юрий;
- старший лейтенант Цыдыпов Болот;
- штурман Ка-52 старший лейтенант Дубровин Александр;

- майор Низамов Марс;
- капитан ФСБ Медведев Ильдар ;
- сын командующего 18 обвойсковой армией ЮВО, лейтенант Марзоев Василий;

- капитан мусор Радкевич Александр;
- лейтенант Лалетин Дмитрий;
- командир штурмового взвода, звание? Мишин Арсений;

- старший лейтенант Шелобод Евгений;
- лейтенант Гусельщиков Илья;
- младший лейтенант Мананов Даньяр;
- младший лейтенант Гальцов Дмитрий;

- старший лейтенант Шлыков Евгений;
- старший лейтенант Семёнов Алексей;
- лейтенант Молчанов Владимир;
- младший лейтенант Стародумов Игорь;

- майор Аскаров Марат;
- капитан Беспалов Сергей;
- старший лейтенант Зеленский Сергей;
- младший лейтенант Кузнецов Сергей;
- младший лейтенант Козлов Олег;
- младший лейтенант Козырев Константин;

- старший лейтенант Будажапов Цырен;
- старший лейтенант Лосев Алексей;
- лейтенант мусор Василенков Павел;
- младший лейтенант Шакиров Бекзод;
- младший лейтенант Кумаритов Константин;
- младший лейтенант Шкрябин Денис;

- капитан Алексеев Владимир;
- старший лейтенант Шалин Евгений;
- лейтенант Воробьёв Святослав;
- лейтенант Овчинников Александр;
- младший лейтенант Мальцев Сергей;
- младший лейтенант Манахов Алексей;

Смерть ворогам 🔥
показати весь коментар
19.10.2025 11:09 Відповісти
 
 