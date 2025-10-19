Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 130 180 осіб (+1000 за добу), 11 268 танків, 33 834 артсистеми, 23 399 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 130 180 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1130180 (+1000) осіб
- танків - 11268 (+1) од
- бойових броньованих машин - 23399 (+3) од
- артилерійських систем - 33834 (+45) од
- РСЗВ - 1524 (+2) од
- засоби ППО - 1228 (+0) од
- літаків - 428 (+0) од
- гелікоптерів - 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71967 (+444)
- крилаті ракети - 3864 (+0)
- кораблі / катери - 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни - 64798 (+126)
- спеціальна техніка - 3980 (+0)
Чи є дані остаточними?
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дронарі "Сапсана" знищили 3 автівки та 3 мотоцикли окупантів у лісі.
З терористами треба говорити мовою сили - росія розуміє тільки тиск. росія чинить геноцид проти українців, які обороняються. Коли тобі загрожує вбивство, треба вдатися до всіх можливих засобів порятунку. Це стосується і людей, і країн.
177! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня 4, арта та логістика файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалили за 140 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 130 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
Наземка 140 тис з початку війни, 50 120 з початку року, 50 155 за 24-тий рік - горить, палає техніка ворожа ...
@ 📦 успешно демобилизированы:
полковник в отставке Шаповал Владимир;
- майор мусор в отставке Буцкий Юрий;
- старший лейтенант Цыдыпов Болот;
- штурман Ка-52 старший лейтенант Дубровин Александр;
- майор Низамов Марс;
- капитан ФСБ Медведев Ильдар ;
- сын командующего 18 обвойсковой армией ЮВО, лейтенант Марзоев Василий;
- капитан мусор Радкевич Александр;
- лейтенант Лалетин Дмитрий;
- командир штурмового взвода, звание? Мишин Арсений;
- старший лейтенант Шелобод Евгений;
- лейтенант Гусельщиков Илья;
- младший лейтенант Мананов Даньяр;
- младший лейтенант Гальцов Дмитрий;
- старший лейтенант Шлыков Евгений;
- старший лейтенант Семёнов Алексей;
- лейтенант Молчанов Владимир;
- младший лейтенант Стародумов Игорь;
- майор Аскаров Марат;
- капитан Беспалов Сергей;
- старший лейтенант Зеленский Сергей;
- младший лейтенант Кузнецов Сергей;
- младший лейтенант Козлов Олег;
- младший лейтенант Козырев Константин;
- старший лейтенант Будажапов Цырен;
- старший лейтенант Лосев Алексей;
- лейтенант мусор Василенков Павел;
- младший лейтенант Шакиров Бекзод;
- младший лейтенант Кумаритов Константин;
- младший лейтенант Шкрябин Денис;
- капитан Алексеев Владимир;
- старший лейтенант Шалин Евгений;
- лейтенант Воробьёв Святослав;
- лейтенант Овчинников Александр;
- младший лейтенант Мальцев Сергей;
- младший лейтенант Манахов Алексей;
Смерть ворогам 🔥