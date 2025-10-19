Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 130 180 осіб (+1000 за добу), 11 268 танків, 33 834 артсистеми, 23 399 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 130 180 російських окупантів.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1130180 (+1000) осіб

танків - 11268 (+1) од

бойових броньованих машин - 23399 (+3) од

артилерійських систем - 33834 (+45) од

РСЗВ - 1524 (+2) од

засоби ППО - 1228 (+0) од

літаків - 428 (+0) од

гелікоптерів - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71967 (+444)

крилаті ракети - 3864 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 64798 (+126)

спеціальна техніка - 3980 (+0)

Чи є дані остаточними?

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

