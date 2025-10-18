Дронарі "Сапсана" знищили 3 автівки та 3 мотоцикли окупантів у лісі. ВIДЕО
Оператори дронів "Сапсана" Князівського батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого завдали удару по техніці противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони поцілили у ворожі укриття, які російські військові облаштували серед лісу. У результаті удару було знищено три автомобілі та три мотоцикли противника.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
