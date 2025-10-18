УКР
Дронарі "Сапсана" знищили 3 автівки та 3 мотоцикли окупантів у лісі. ВIДЕО

Оператори дронів "Сапсана" Князівського батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого завдали удару по техніці противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони поцілили у ворожі укриття, які російські військові облаштували серед лісу. У результаті удару було знищено три автомобілі та три мотоцикли противника.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: 82 ОДШБр відбила штурм окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Тільки-но переглянув відео про бій бійців 1 ОШП проти орківської спецури, де наші бійці билися до останнього набою та останньої гранати і в ножовому бою наш бієць з позивним "Жокей" завалив кацапа. Не знаю, але в мене настрій піднівся на порядки. Не пожалкуйте пару хвилин на перегляд цього відео: https://youtu.be/ROacczOh-uQ?si=-3coNAHW19pRgrfc
ГОЛИМИ РУКАМИ ПРОТИ СПЕЦУРИ: як троє штурмовиків відбивали атаку еліти ГРУ.

Вже стало відомо, що за цей бій "Жокея" подано на найвищу нагороду - Героя України!!!💪
18.10.2025 12:44 Відповісти
Ну ось! Бачите? Є у нас Сапсан! Є і Трембіта, і Рута, і Паляниця і Фламінго! Не бреше громадянин Зеленський!
18.10.2025 13:04 Відповісти
 
 