Дронарі "Сапсана" знищили 3 автівки та 3 мотоцикли окупантів у лісі. ВIДЕО

Оператори дронів "Сапсана" Князівського батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого завдали удару по техніці противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони поцілили у ворожі укриття, які російські військові облаштували серед лісу. У результаті удару було знищено три автомобілі та три мотоцикли противника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: 82 ОДШБр відбила штурм окупантів на Донеччині. ВIДЕО