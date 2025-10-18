УКР
Штурм провалився: 82 ОДШБр знищила десяток окупантів і шість машин ворога. ВIДЕО

Бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України відбили ворожий штурм на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час невдалої спроби прориву лінії оборони, оператори безпілотників знищили шість автівок загарбників та щонайменше десяток окупантів.

Відео результатів роботи оприлюднили бійці у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також: Окупант упритул наблизився до українського бліндажа і отримав автоматну чергу у голову. ВIДЕО

армія рф (19101) знищення (8508) Донецька область (9848) дрони (6079) 82 окрема десантно-штурмова бригада (74)
Тільки-но переглянув відео про бій бійців 1 ОШП проти орківської спецури, де наші бійці билися до останнього набою та останньої гранати і в ножовому бою наш бієць з позивним "Жокей" завалив кацапа. Не знаю, але в мене настрій піднівся на порядки. Не пожалкуйте пару хвилин на перегляд цього відео: https://youtu.be/ROacczOh-uQ?si=-3coNAHW19pRgrfc
ГОЛИМИ РУКАМИ ПРОТИ СПЕЦУРИ: як троє штурмовиків відбивали атаку еліти ГРУ.
18.10.2025 11:18 Відповісти
Вже стало відомо, що за цей бій "Жокея" подано на найвищу нагороду - Героя України!!!💪
18.10.2025 11:46 Відповісти
 
 