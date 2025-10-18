1 355 2
Штурм провалився: 82 ОДШБр знищила десяток окупантів і шість машин ворога. ВIДЕО
Бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України відбили ворожий штурм на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час невдалої спроби прориву лінії оборони, оператори безпілотників знищили шість автівок загарбників та щонайменше десяток окупантів.
Відео результатів роботи оприлюднили бійці у своєму телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ГОЛИМИ РУКАМИ ПРОТИ СПЕЦУРИ: як троє штурмовиків відбивали атаку еліти ГРУ.