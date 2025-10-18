1 359 2
Штурм провалился: 82-я ОДШБр уничтожила десяток окупантов и шесть машин врага. ВИДЕО
Бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины отбили вражеский штурм в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время неудачной попытки прорыва линии обороны, операторы беспилотников уничтожили шесть автомобилей захватчиков и, по меньшей мере, десяток оккупантов.
Видео результатов работы обнародовали бойцы в своем телеграм-канале.
