Штурм провалился: 82-я ОДШБр уничтожила десяток окупантов и шесть машин врага. ВИДЕО

Бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины отбили вражеский штурм в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время неудачной попытки прорыва линии обороны, операторы беспилотников уничтожили шесть автомобилей захватчиков и, по меньшей мере, десяток оккупантов.

Видео результатов работы обнародовали бойцы в своем телеграм-канале.

Тільки-но переглянув відео про бій бійців 1 ОШП проти орківської спецури, де наші бійці билися до останнього набою та останньої гранати і в ножовому бою наш бієць з позивним "Жокей" завалив кацапа. Не знаю, але в мене настрій піднівся на порядки. Не пожалкуйте пару хвилин на перегляд цього відео: https://youtu.be/ROacczOh-uQ?si=-3coNAHW19pRgrfc
ГОЛИМИ РУКАМИ ПРОТИ СПЕЦУРИ: як троє штурмовиків відбивали атаку еліти ГРУ.
18.10.2025 11:18 Ответить
Вже стало відомо, що за цей бій "Жокея" подано на найвищу нагороду - Героя України!!!💪
18.10.2025 11:46 Ответить
 
 