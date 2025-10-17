РУС
5 023 15

Оккупант вплотную приблизился к украинскому блиндажу и получил автоматную очередь в голову. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент ликвидации оккупанта из стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин подошел вплотную ко входу в блиндаж, в котором находился по меньшей мере один украинский воин. Через мгновение захватчик был ликвидирован автоматной очередью. Во время падения у захватчика с головы слетает сбитая пулями шапка.

+4
Любопитній варварі носа відірвали
17.10.2025 09:30 Ответить
+2
заблукала свинособака...
17.10.2025 09:35 Ответить
+2
Хорошо что у него гранаты не оказалось
17.10.2025 09:45 Ответить
Любопитній варварі носа відірвали
17.10.2025 09:30 Ответить
Це і є, продвіжєніє ********** в Україні!?!
17.10.2025 09:33 Ответить
заблукала свинособака...
17.10.2025 09:35 Ответить
Орк щось без зброї. Мабуть свої вигнали з бліндажа а потім пристрелили.
17.10.2025 09:39 Ответить
Хорошо что у него гранаты не оказалось
17.10.2025 09:45 Ответить
він ідіот, є в руках зброя, чи нема, але він не кричав, що здається, і руки не задирав вверх, а щось видивлявся у бліндажі, хто за таких обставин буде ризикувати і запитувати у незнайомця з ворожими розпізнавальними знаками, чого йому треба
17.10.2025 09:48 Ответить
А чого ти оправдуєшся? Кацапів всіх треба знищувать без разбора.
17.10.2025 09:52 Ответить
- здєсь сеть доктор ?
- я доктор математічєскіх наук
- здесь расіяніну плохо
- хорошо,так і запішем,мінус одін.
17.10.2025 09:51 Ответить
Шапочку, треба було добре зав'язати...
17.10.2025 09:52 Ответить
Как прайті в бібліатєку?
17.10.2025 09:55 Ответить
Заблукав з будуна
17.10.2025 09:56 Ответить
Майже алєксандєр матросав , але без мізків, вже.
17.10.2025 09:58 Ответить
Це найкраще, що прийшло в його голову за все його нікчемне життя.
17.10.2025 10:05 Ответить
А може він здатись прийшов, після того, як побачив сюжет про те, як зеля класно годує полонених орків.
17.10.2025 10:10 Ответить
А взяти білий прапорець та підняти руки йому релігія не дозволила?
17.10.2025 10:14 Ответить
 
 