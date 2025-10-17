Оккупант вплотную приблизился к украинскому блиндажу и получил автоматную очередь в голову. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент ликвидации оккупанта из стрелкового оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин подошел вплотную ко входу в блиндаж, в котором находился по меньшей мере один украинский воин. Через мгновение захватчик был ликвидирован автоматной очередью. Во время падения у захватчика с головы слетает сбитая пулями шапка.
Топ комментарии
Валентин Коваль #587289
17.10.2025 09:30
Николай Водяной #461390
17.10.2025 09:35
Олег #590959
17.10.2025 09:45
- я доктор математічєскіх наук
- здесь расіяніну плохо
- хорошо,так і запішем,мінус одін.