Оккупант вплотную приблизился к украинскому блиндажу и получил автоматную очередь в голову. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент ликвидации оккупанта из стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин подошел вплотную ко входу в блиндаж, в котором находился по меньшей мере один украинский воин. Через мгновение захватчик был ликвидирован автоматной очередью. Во время падения у захватчика с головы слетает сбитая пулями шапка.

