Бойцы 110-й ОМБр уничтожили вражескую штурмовую группу из трех оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили вражескую штурмовую группу из трех оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Видите трех пидаров - за минуту 110-я обезвреживает их. На этом видео - тактика малых групп "Диффузии". Борьба с такой тактикой: качественная аэроразведка, своевременное выявление противника, а дальше - дело за артой и ББС", - отмечают бойцы в комментарии к видео.
