Оккупанты в черных мешках лежат над дорогой: аэроразведка 110-й бригады зафиксировала. ВИДЕО

Аэроразведка 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ зафиксировала сбор тел российских штурмовиков на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах по меньшей мере тридцать ликвидированных оккупантов лежат у дороги на открытой местности.

Часть из них - в черных мешках и уже готова поехать домой "грузом-200".

