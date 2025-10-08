РУС
Оккупанты в черных мешках лежат над дорогой: аэроразведка 110-й бригады зафиксировала. ВИДЕО

Аэроразведка 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ зафиксировала сбор тел российских штурмовиков на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах по меньшей мере тридцать ликвидированных оккупантов лежат у дороги на открытой местности.

Часть из них - в черных мешках и уже готова поехать домой "грузом-200".

+12
Дембель невідворотний, як розпад балалайні.
08.10.2025 00:17 Ответить
+11
Не сприймаються, як загиблі люди.
Просто мішки. Просто кендюхи.
08.10.2025 00:21 Ответить
+11
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
08.10.2025 00:22 Ответить
Дембель невідворотний, як розпад балалайні.
08.10.2025 00:17 Ответить
В мішках то олігархи, без мішків голота тупа
08.10.2025 07:55 Ответить
Запакувать в мішки з бантіком і відправити подарки *****
08.10.2025 00:19 Ответить
Не сприймаються, як загиблі люди.
Просто мішки. Просто кендюхи.
08.10.2025 00:21 Ответить
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
08.10.2025 00:22 Ответить
По всій території кацапстану потрібно розсилати
тіла загиблих кацапів в Україні , та може вони схаменуться
І перестануть до нас лізти 😡
08.10.2025 00:29 Ответить
Ruuzke udobrenie!
08.10.2025 00:53 Ответить
-Кароши?
- Кароши-кароши!!!!
(читается с немецким акцентом)
08.10.2025 00:57 Ответить
Пригожин з кабздоном, уже співають оркам??
Подарунок ******, на роковини йому!
08.10.2025 02:10 Ответить
Дохлий біошлак
08.10.2025 07:15 Ответить
Як руzня виправдовується - "Захищають свою країну" за гроші, ось тільки незрозуміло від кого? Ваше життя ніколи не цінувалося, ви постійно "захищаєтесь" на чужих землях. Ці кадри повинні бачити ваші рідні, які чекають лише гроші, а не вас, відправляючи на забій, не турбуючись про фінал плачевний
08.10.2025 07:42 Ответить
