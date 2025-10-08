Оккупанты в черных мешках лежат над дорогой: аэроразведка 110-й бригады зафиксировала. ВИДЕО
Аэроразведка 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ зафиксировала сбор тел российских штурмовиков на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах по меньшей мере тридцать ликвидированных оккупантов лежат у дороги на открытой местности.
Часть из них - в черных мешках и уже готова поехать домой "грузом-200".
Просто мішки. Просто кендюхи.
тіла загиблих кацапів в Україні , та може вони схаменуться
І перестануть до нас лізти 😡
- Кароши-кароши!!!!
(читается с немецким акцентом)
Подарунок ******, на роковини йому!