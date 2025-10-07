Окупанти у чорних мішках лежать над дорогою: аеророзвідка 110-ї бригади зафіксувала. ВIДЕО
Аеророзвідка 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафіксувала збір тіл російських штурмовиків на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах щонайменше тридцять ліквідованих окупантів лежать біля дороги на відкритій місцевості.
Частина з них - в чорних мішках та вже готова поїхати додому "грузом-200".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто мішки. Просто кендюхи.
тіла загиблих кацапів в Україні , та може вони схаменуться
І перестануть до нас лізти 😡
- Кароши-кароши!!!!
(читается с немецким акцентом)