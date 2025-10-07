УКР
Окупанти у чорних мішках лежать над дорогою: аеророзвідка 110-ї бригади зафіксувала. ВIДЕО

Аеророзвідка 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафіксувала збір тіл російських штурмовиків на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах щонайменше тридцять ліквідованих окупантів лежать біля дороги на відкритій місцевості.

Частина з них - в чорних мішках та вже готова поїхати додому "грузом-200".

Дембель невідворотний, як розпад балалайні.
08.10.2025 00:17 Відповісти
Запакувать в мішки з бантіком і відправити подарки *****
08.10.2025 00:19 Відповісти
Не сприймаються, як загиблі люди.
Просто мішки. Просто кендюхи.
08.10.2025 00:21 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
08.10.2025 00:22 Відповісти
По всій території кацапстану потрібно розсилати
тіла загиблих кацапів в Україні , та може вони схаменуться
І перестануть до нас лізти 😡
08.10.2025 00:29 Відповісти
Ruuzke udobrenie!
08.10.2025 00:53 Відповісти
-Кароши?
- Кароши-кароши!!!!
(читается с немецким акцентом)
08.10.2025 00:57 Відповісти
 
 