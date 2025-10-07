Окупанти у чорних мішках лежать над дорогою: аеророзвідка 110-ї бригади зафіксувала. ВIДЕО

Аеророзвідка 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафіксувала збір тіл російських штурмовиків на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах щонайменше тридцять ліквідованих окупантів лежать біля дороги на відкритій місцевості.

Частина з них - в чорних мішках та вже готова поїхати додому "грузом-200".

