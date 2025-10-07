Окупант намагався втекти - дрон наздогнав і знищив, техніка також згоріла. ВIДЕО

FPV-дрони 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького щодня б’ють по техніці та живій силі ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, оприлюднених Силами оборони, видно, як окупант тікає, але український дрон наздоганяє його та точною атакою ліквідує.

Також на відео - БпЛА знищують сім автівок, ракетну установку, квадроцикл, мотоцикл та особовий склад окупантів.

