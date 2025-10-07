Оккупант пытался сбежать - дрон догнал и уничтожил, техника также сгорела. ВИДЕО

FPV-дроны 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ежедневно бьют по технике и живой силе врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, обнародованных Силами обороны, видно, как оккупант убегает, но украинский дрон догоняет его и точной атакой ликвидирует.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также на видео - БпЛА уничтожают семь автомобилей, ракетную установку, квадроцикл, мотоцикл и личный состав оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танк, орудия и блиндажи - уничтожены: работа бригады "Бугский Гард". ВИДЕО