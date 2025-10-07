Танк, орудия и блиндажи - уничтожены: работа бригады "Бугский Гард". ВИДЕО

Операторы 126-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины "Бугский Гард" продолжают уничтожать врага на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражен танк Т-62, три орудия, а также ликвидирован личный состав противника. Оккупанты прятались в оставленных зданиях, блиндажах, лесу и на открытой местности.

Видео уничтожения военных РФ обнародовали в соцсетях.

