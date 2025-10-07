379 0
Танк, орудия и блиндажи - уничтожены: работа бригады "Бугский Гард". ВИДЕО
Операторы 126-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины "Бугский Гард" продолжают уничтожать врага на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поражен танк Т-62, три орудия, а также ликвидирован личный состав противника. Оккупанты прятались в оставленных зданиях, блиндажах, лесу и на открытой местности.
Видео уничтожения военных РФ обнародовали в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль