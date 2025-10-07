РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8426 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Бои на Херсонщине
379 0

Танк, орудия и блиндажи - уничтожены: работа бригады "Бугский Гард". ВИДЕО

Операторы 126-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины "Бугский Гард" продолжают уничтожать врага на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражен танк Т-62, три орудия, а также ликвидирован личный состав противника. Оккупанты прятались в оставленных зданиях, блиндажах, лесу и на открытой местности.

Видео уничтожения военных РФ обнародовали в соцсетях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение установки "Сонцепёк": Нацгвардия вывела из строя дорогостоящее оружие РФ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20805) беспилотник (4380) уничтожение (8093) ВСУ (6963) Херсонская область (5280)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 