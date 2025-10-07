Уничтожение установки "Солнцепёк": Нацгвардия вывела из строя дорогое оружие РФ. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии ежедневно уничтожают технику и живую силу врага на ключевых направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за сентябрь подразделения НГУ уничтожили или повредили 29 танков, 37 бронемашин, 418 артсистем, 677 авто и 68 складов боеприпасов и ГСМ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вместе с сентябрьским отчетом бойцы обнародовали видео уничтожения ТОС-1А "Солнцепёк" стоимостью около 15 миллионов долларов силами ударных БпЛА 27-й Печерской бригады НГУ на Запорожском направлении.

В общем гвардейцы поразили более 2 600 скоплений личного состава противника и взяли в плен 28 российских военных.

Смотрите также: Бойцы "Lasar's Group" уничтожили технику РФ и ликвидировали личный состав на Кураховском направлении. ВИДЕО