РУС
Уничтожение установки "Солнцепёк": Нацгвардия вывела из строя дорогое оружие РФ. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии ежедневно уничтожают технику и живую силу врага на ключевых направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за сентябрь подразделения НГУ уничтожили или повредили 29 танков, 37 бронемашин, 418 артсистем, 677 авто и 68 складов боеприпасов и ГСМ.

Вместе с сентябрьским отчетом бойцы обнародовали видео уничтожения ТОС-1А "Солнцепёк" стоимостью около 15 миллионов долларов силами ударных БпЛА 27-й Печерской бригады НГУ на Запорожском направлении.

В общем гвардейцы поразили более 2 600 скоплений личного состава противника и взяли в плен 28 российских военных.

Смотрите также: Бойцы "Lasar's Group" уничтожили технику РФ и ликвидировали личный состав на Кураховском направлении. ВИДЕО

армия РФ (20805) уничтожение (8093) Запорожская область (3620) Национальная гвардия (2244) дроны (5000)
Гарна робота-виконавцям респект...
