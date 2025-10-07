Уничтожение установки "Солнцепёк": Нацгвардия вывела из строя дорогое оружие РФ. ВИДЕО
Бойцы Национальной гвардии ежедневно уничтожают технику и живую силу врага на ключевых направлениях фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за сентябрь подразделения НГУ уничтожили или повредили 29 танков, 37 бронемашин, 418 артсистем, 677 авто и 68 складов боеприпасов и ГСМ.
Вместе с сентябрьским отчетом бойцы обнародовали видео уничтожения ТОС-1А "Солнцепёк" стоимостью около 15 миллионов долларов силами ударных БпЛА 27-й Печерской бригады НГУ на Запорожском направлении.
В общем гвардейцы поразили более 2 600 скоплений личного состава противника и взяли в плен 28 российских военных.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий07.10.2025 22:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль