РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10076 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
466 4

Бойцы "Lasar’s Group" уничтожили технику РФ и ликвидировали личный состав на Кураховском направлении. ВИДЕО

Спецподразделение БпЛА 27-й Печерской бригады НГУ "Lasar's Group" сняло и обнародовало кадры уничтожения российской техники и ликвидации личного состава оккупантов в районе Максимильяновки на Кураховском направлении.

Вследствие ударов было остановлено движение колонны вражеской техники на участке фронта, уничтожены БМП и танк.

Украинские дронари также показали развалившийся автомобиль с телами российских военных.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночная операция полка "Азов": дроны уничтожили танки, пушки и минометы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20805) беспилотник (4380) уничтожение (8093) Донецкая область (10931) техника (1831) Национальная гвардия (2244) Покровский район (1057) Кураховка (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...
показать весь комментарий
07.10.2025 21:22 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 21:23 Ответить
Ось вам *********, і прутня день!
Свято наближається! Кока-Кола!
показать весь комментарий
07.10.2025 21:30 Ответить
 
 