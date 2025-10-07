Бойцы "Lasar’s Group" уничтожили технику РФ и ликвидировали личный состав на Кураховском направлении. ВИДЕО

Спецподразделение БпЛА 27-й Печерской бригады НГУ "Lasar's Group" сняло и обнародовало кадры уничтожения российской техники и ликвидации личного состава оккупантов в районе Максимильяновки на Кураховском направлении.

Вследствие ударов было остановлено движение колонны вражеской техники на участке фронта, уничтожены БМП и танк.

Украинские дронари также показали развалившийся автомобиль с телами российских военных.

