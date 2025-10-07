РУС
Ночная операция полка "Азов": дроны уничтожили танки, орудия и минометы. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 1-го корпуса НГУ "Азов" провели ночную боевую операцию по уничтожению техники и вооружения оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили два танка, шесть орудий, минометы и вражеские позиции как на передовой, так и в тылу.

"Каждый сброшенный на головы врагов боеприпас уменьшает наступательные возможности оккупантов, разрушает их огневую поддержку и логистику", - говорится в комментарии под видео.

