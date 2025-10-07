"Птахи Мадяра" за неделю ликвидировали 1359 оккупантов и технику. ВИДЕО
Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" продолжают активно уничтожать российских военных на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, только за первую неделю октября подразделение ликвидировало 1359 оккупантов.
На обнародованных кадрах зафиксировано уничтожение зданий с захватчиками, автомобилей, мотоциклов, беспилотников и вражеских позиций.
"За октябрь снова будет минимум 6000", - комментируют военные бригады под видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я кажу про ефективність! а не про кількість!
до речі мадяр з самого першого дня на війні мав афігітельні показники!
тому зараз генерал та командувач сбс!
а дід касьян, кадровий офіцер, кусок гімна з картонкою, на майдані!