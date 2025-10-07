РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10436 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
824 7

"Птахи Мадяра" за неделю ликвидировали 1359 оккупантов и технику. ВИДЕО

Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" продолжают активно уничтожать российских военных на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за первую неделю октября подразделение ликвидировало 1359 оккупантов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На обнародованных кадрах зафиксировано уничтожение зданий с захватчиками, автомобилей, мотоциклов, беспилотников и вражеских позиций.

"За октябрь снова будет минимум 6000", - комментируют военные бригады под видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почти два десятка вражеских беспилотников уничтожили операторы зенитных дронов 3-го армейского корпуса. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20805) уничтожение (8093) техника (1831) дроны (5000) 414 Птахи Мадяра (67)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не маніпулюй. Не може пцдрозділ рівня рота мати такі самі показники як бригада.
показать весь комментарий
07.10.2025 19:20 Ответить
не маніпулюй дубіна!
я кажу про ефективність! а не про кількість!
до речі мадяр з самого першого дня на війні мав афігітельні показники!
тому зараз генерал та командувач сбс!
а дід касьян, кадровий офіцер, кусок гімна з картонкою, на майдані!
показать весь комментарий
07.10.2025 19:35 Ответить
молодці, вище, бистріше та сильніше..слава ЗСУ!
показать весь комментарий
07.10.2025 18:53 Ответить
194 за добу
показать весь комментарий
07.10.2025 19:18 Ответить
Жаль, що на озвучку Мадяр не має тепер часу, як це він з блиском робив раніше.
показать весь комментарий
07.10.2025 19:20 Ответить
Свого часу пан Мадяр ставив планку 200 "хорошіх" 3,14дорів на день. Дуже добре, що цей показник стає реальністю.
показать весь комментарий
07.10.2025 19:23 Ответить
 
 