"Птахи Мадяра" за неделю ликвидировали 1359 оккупантов и технику. ВИДЕО

Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" продолжают активно уничтожать российских военных на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за первую неделю октября подразделение ликвидировало 1359 оккупантов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На обнародованных кадрах зафиксировано уничтожение зданий с захватчиками, автомобилей, мотоциклов, беспилотников и вражеских позиций.

"За октябрь снова будет минимум 6000", - комментируют военные бригады под видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почти два десятка вражеских беспилотников уничтожили операторы зенитных дронов 3-го армейского корпуса. ВИДЕО