Почти два десятка вражеских беспилотников уничтожили операторы зенитных дронов 3-го армейского корпуса. ВИДЕО

Операторы зенитных дронов из третьего армейского корпуса уничтожили почти два десятка вражеских беспилотников с помощью зенитных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Противостояние в воздухе набирает новые обороты. FPV Третьего армейского корпуса выбивают врага с неба. На этот раз поймали БпЛА "Гербера", "ZALA", "Lancet" и 16 "Молний". И не позволили вражеским разведчикам и бомберам завершить свои миссии над нашими территориями!, - отмечается в комментарии к видео.

