Майже два десятки ворожих безпілотників знищили оператори зенітних дронів 3-го армійського корпусу. ВIДЕО

Оператори зенітних дронів із третього армійського корпусу знищили майже два десятки ворожих безпілотників за допомогою зенітних дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Протистояння в повітрі набирає нових обертів. FPV Третього армійського корпусу вибивають ворога з неба. Цього разу вполювали БпЛА "Гербера", "ZALA", "Lancet" та 16 "Молній". І не дозволили ворожим розвідникам й бомберам завершити свої місії над нашими територіями!, - зазначається у коментарі до відео.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення із ПЗРК "Stinger" російського ударного безпілотника "Shahed". ВIДЕО