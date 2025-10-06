УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Відео ППО України
1 866 15

Знищення із ПЗРК "Stinger" російського ударного безпілотника "Shahed". ВIДЕО

Український воїн збив російський безпілотник "Shahed" влучним пострілом із ПЗРК "Stinger".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу бійця ЗСУ опублікований у соцмережах.

"Український військовий вогнем з ПЗРК "Stinger" збиває ворожий "шахед" на заході країни", - йдеться у дописі до відео.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український екіпаж німецького комплексу ППО "Skynex" знищує російський ударний БПЛА типу "Shahed". ВIДЕО

Автор: 

ППО (3613) Stinger (20) Шахед (1541)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
+ +
показати весь коментар
06.10.2025 12:39 Відповісти
+2
добре, якщо це шахед, а не порожня гербера
показати весь коментар
06.10.2025 12:41 Відповісти
+2
а скільки коштує одне людське життя або, наприклад, знищена АЗС...?
показати весь коментар
06.10.2025 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+ +
показати весь коментар
06.10.2025 12:39 Відповісти
добре, якщо це шахед, а не порожня гербера
показати весь коментар
06.10.2025 12:41 Відповісти
Економіка війни не на нашу користь. Ціна 1 пострілу 780 тисяч євро, добре якщо влучив. Ціна "шахед" близько 48-50 тисяч доларів за одну одиницю у 2024-2025 роках.
показати весь коментар
06.10.2025 12:41 Відповісти
а скільки коштує одне людське життя або, наприклад, знищена АЗС...?
показати весь коментар
06.10.2025 12:46 Відповісти
Ми виробляємо стінгери чи петріоти?ні. росія виробляє балістику чи шахеди?так. Ось це математика у війни. Або ми будемо виробляти стінгери і шахеди тоді це інше питання. Звісно що потрібно все збивати, але це фантастика ви ж розумієте.
показати весь коментар
06.10.2025 13:32 Відповісти
А якщо порахувати вартысть той споруди, яку цій шахед мав знищити?
показати весь коментар
06.10.2025 12:48 Відповісти
Шахед своїм зарядом може впевненно знищити тільки собачу будку біля гаража і повибивати шибки в радіусі 100 метрів.
За ті гроші, що вартує Стінгер можно *** було з десяток елементарніх укриттів побудувати - але це якби секретарка замовника гроші собі на губну помаду не спистила б!
показати весь коментар
06.10.2025 13:04 Відповісти
А якими зарядами було пошкоджено кацапські НПЗ?
Справа не в кількості вибухівки, а в тому куди вона влучає.
показати весь коментар
06.10.2025 13:13 Відповісти
Шахед своїм зарядом може впевненно знищити тільки собачу будку

Недалеко від тебе хоч раз, на приклад, снаряд Граду - 6 кг тротілу, падав?
показати весь коментар
06.10.2025 13:17 Відповісти
сколько можно повторять эту херню? если шахед летел на склад, или торговый центр или больницу. Человеческие жизни я так понимаю вас вообще не тревожат?
показати весь коментар
06.10.2025 12:48 Відповісти
Правильно зробили, що знищили. Зберегли комусь життя, майно. Це треба завжди включати в розрахунок ефективності застосування зброї для ППО.
ЦІна однієї ракети для ПЗРК «Стінгер» становить приблизно від 120-150 тисяч доларів США, але в деяких новіших контрактах ця цифра сягає до 830 тисяч доларів за одиницю. Це залежить від моделі ракети (наприклад, FIM-92K Block), а також від обсягу закупівлі та умов контракту, що впливає на загальну вартість однієї одиниці. Вартість пострілу, зазвичай більше ціни ракети.
показати весь коментар
06.10.2025 13:08 Відповісти
Ці постріли збивають гвинтокрили,а не то що дрони.
Якщо брати по ціні,то вартість Стінгера-830 тис.дол.
Якщо брати вартість шахеда-136,який росія закупила в ірану разом технологією виробництва,то за один шахед виходило 193 тис.дол.
Тепер собівартість Герані-1,аналогу шахеда,для росії становить 50 тис.дол.
Тобто,Стінгер дорожчий за герань в 16 разів.
показати весь коментар
06.10.2025 13:06 Відповісти
Це так, значно дорожчій. Але воюємо тим, що маємо. Той Стінгер навряд - чи новий, цілком імовірно, що вийшов би з ладу під час зберігання, транспортування чи був би пошкодженим через бойові дії. Війна. А так бачимо, що одною ворожою Геранню чи Герберою стало менше в українському небі. Чиїсь життя збережені.
показати весь коментар
06.10.2025 13:15 Відповісти
Я бачу що є купа екпертів) Але нам розовідають про влучний постріл, про купу змарнованого нескажуть і це правильно з точки зору пропаганди. Але якщо ти не виробляєш петріоти чи стінгери то маєш це враховувати, що б потім не казати а нам передали стільки, а збили стільки значить половину вкрали..
показати весь коментар
06.10.2025 13:18 Відповісти
Експерти мабуть таки десь є, але купою під час війни не збираються, із зрозумілих причин
А тут, на Цензорі, не бюро експертиз, а місце для коментарів небайдужих людей
показати весь коментар
06.10.2025 13:25 Відповісти
 
 