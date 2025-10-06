1 866 15
Знищення із ПЗРК "Stinger" російського ударного безпілотника "Shahed". ВIДЕО
Український воїн збив російський безпілотник "Shahed" влучним пострілом із ПЗРК "Stinger".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу бійця ЗСУ опублікований у соцмережах.
"Український військовий вогнем з ПЗРК "Stinger" збиває ворожий "шахед" на заході країни", - йдеться у дописі до відео.
Топ коментарі
+2 Luk Viktor
показати весь коментар06.10.2025 12:39 Відповісти Посилання
+2 Василь Васько #582549
показати весь коментар06.10.2025 12:41 Відповісти Посилання
+2 Luk Viktor
показати весь коментар06.10.2025 12:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За ті гроші, що вартує Стінгер можно *** було з десяток елементарніх укриттів побудувати - але це якби секретарка замовника гроші собі на губну помаду не спистила б!
Справа не в кількості вибухівки, а в тому куди вона влучає.
Недалеко від тебе хоч раз, на приклад, снаряд Граду - 6 кг тротілу, падав?
ЦІна однієї ракети для ПЗРК «Стінгер» становить приблизно від 120-150 тисяч доларів США, але в деяких новіших контрактах ця цифра сягає до 830 тисяч доларів за одиницю. Це залежить від моделі ракети (наприклад, FIM-92K Block), а також від обсягу закупівлі та умов контракту, що впливає на загальну вартість однієї одиниці. Вартість пострілу, зазвичай більше ціни ракети.
Якщо брати по ціні,то вартість Стінгера-830 тис.дол.
Якщо брати вартість шахеда-136,який росія закупила в ірану разом технологією виробництва,то за один шахед виходило 193 тис.дол.
Тепер собівартість Герані-1,аналогу шахеда,для росії становить 50 тис.дол.
Тобто,Стінгер дорожчий за герань в 16 разів.
А тут, на Цензорі, не бюро експертиз, а місце для коментарів небайдужих людей