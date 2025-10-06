1 688 14
Уничтожение из ПЗРК "Stinger" российского ударного беспилотника "Shahed". ВИДЕО
Украинский воин сбил российский беспилотник "Shahed" точным выстрелом из ПЗРК "Stinger".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела бойца ВСУ опубликована в соцсетях.
"Украинский военный огнем из ПЗРК "Stinger" сбивает вражеский "шахед" на западе страны", - говорится в заметке к видео.
Топ комментарии
+2 Luk Viktor
показать весь комментарий06.10.2025 12:39 Ответить Ссылка
+2 Василь Васько #582549
показать весь комментарий06.10.2025 12:41 Ответить Ссылка
+2 Luk Viktor
показать весь комментарий06.10.2025 12:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За ті гроші, що вартує Стінгер можно *** було з десяток елементарніх укриттів побудувати - але це якби секретарка замовника гроші собі на губну помаду не спистила б!
Справа не в кількості вибухівки, а в тому куди вона влучає.
Недалеко від тебе хоч раз, на приклад, снаряд Граду - 6 кг тротілу, падав?
ЦІна однієї ракети для ПЗРК «Стінгер» становить приблизно від 120-150 тисяч доларів США, але в деяких новіших контрактах ця цифра сягає до 830 тисяч доларів за одиницю. Це залежить від моделі ракети (наприклад, FIM-92K Block), а також від обсягу закупівлі та умов контракту, що впливає на загальну вартість однієї одиниці. Вартість пострілу, зазвичай більше ціни ракети.
Якщо брати по ціні,то вартість Стінгера-830 тис.дол.
Якщо брати вартість шахеда-136,який росія закупила в ірану разом технологією виробництва,то за один шахед виходило 193 тис.дол.
Тепер собівартість Герані-1,аналогу шахеда,для росії становить 50 тис.дол.
Тобто,Стінгер дорожчий за герань в 16 разів.
А тут, на Цензорі, не бюро експертиз, а місце для коментарів небайдужих людей