1 688 14

Уничтожение из ПЗРК "Stinger" российского ударного беспилотника "Shahed". ВИДЕО

Украинский воин сбил российский беспилотник "Shahed" точным выстрелом из ПЗРК "Stinger".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела бойца ВСУ опубликована в соцсетях.

"Украинский военный огнем из ПЗРК "Stinger" сбивает вражеский "шахед" на западе страны", - говорится в заметке к видео.

+ +
06.10.2025 12:39 Ответить
добре, якщо це шахед, а не порожня гербера
06.10.2025 12:41 Ответить
а скільки коштує одне людське життя або, наприклад, знищена АЗС...?
06.10.2025 12:46 Ответить
+ +
06.10.2025 12:39 Ответить
добре, якщо це шахед, а не порожня гербера
06.10.2025 12:41 Ответить
Економіка війни не на нашу користь. Ціна 1 пострілу 780 тисяч євро, добре якщо влучив. Ціна "шахед" близько 48-50 тисяч доларів за одну одиницю у 2024-2025 роках.
06.10.2025 12:41 Ответить
06.10.2025 12:41 Ответить
а скільки коштує одне людське життя або, наприклад, знищена АЗС...?
06.10.2025 12:46 Ответить
06.10.2025 12:46 Ответить
А якщо порахувати вартысть той споруди, яку цій шахед мав знищити?
06.10.2025 12:48 Ответить
06.10.2025 12:48 Ответить
Шахед своїм зарядом може впевненно знищити тільки собачу будку біля гаража і повибивати шибки в радіусі 100 метрів.
За ті гроші, що вартує Стінгер можно *** було з десяток елементарніх укриттів побудувати - але це якби секретарка замовника гроші собі на губну помаду не спистила б!
06.10.2025 13:04 Ответить
А якими зарядами було пошкоджено кацапські НПЗ?
Справа не в кількості вибухівки, а в тому куди вона влучає.
06.10.2025 13:13 Ответить
Шахед своїм зарядом може впевненно знищити тільки собачу будку

Недалеко від тебе хоч раз, на приклад, снаряд Граду - 6 кг тротілу, падав?
06.10.2025 13:17 Ответить
сколько можно повторять эту херню? если шахед летел на склад, или торговый центр или больницу. Человеческие жизни я так понимаю вас вообще не тревожат?
06.10.2025 12:48 Ответить
06.10.2025 12:48 Ответить
Правильно зробили, що знищили. Зберегли комусь життя, майно. Це треба завжди включати в розрахунок ефективності застосування зброї для ППО.
ЦІна однієї ракети для ПЗРК «Стінгер» становить приблизно від 120-150 тисяч доларів США, але в деяких новіших контрактах ця цифра сягає до 830 тисяч доларів за одиницю. Це залежить від моделі ракети (наприклад, FIM-92K Block), а також від обсягу закупівлі та умов контракту, що впливає на загальну вартість однієї одиниці. Вартість пострілу, зазвичай більше ціни ракети.
06.10.2025 13:08 Ответить
Ці постріли збивають гвинтокрили,а не то що дрони.
Якщо брати по ціні,то вартість Стінгера-830 тис.дол.
Якщо брати вартість шахеда-136,який росія закупила в ірану разом технологією виробництва,то за один шахед виходило 193 тис.дол.
Тепер собівартість Герані-1,аналогу шахеда,для росії становить 50 тис.дол.
Тобто,Стінгер дорожчий за герань в 16 разів.
06.10.2025 13:06 Ответить
Це так, значно дорожчій. Але воюємо тим, що маємо. Той Стінгер навряд - чи новий, цілком імовірно, що вийшов би з ладу під час зберігання, транспортування чи був би пошкодженим через бойові дії. Війна. А так бачимо, що одною ворожою Геранню чи Герберою стало менше в українському небі. Чиїсь життя збережені.
06.10.2025 13:15 Ответить
06.10.2025 13:15 Ответить
Я бачу що є купа екпертів) Але нам розовідають про влучний постріл, про купу змарнованого нескажуть і це правильно з точки зору пропаганди. Але якщо ти не виробляєш петріоти чи стінгери то маєш це враховувати, що б потім не казати а нам передали стільки, а збили стільки значить половину вкрали..
06.10.2025 13:18 Ответить
06.10.2025 13:18 Ответить
Експерти мабуть таки десь є, але купою під час війни не збираються, із зрозумілих причин
А тут, на Цензорі, не бюро експертиз, а місце для коментарів небайдужих людей
06.10.2025 13:25 Ответить
 
 