РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12512 посетителей онлайн
Новости Видео ПВО Украины
1 534 6

Украинский экипаж немецкого комплекса ПВО "Skynex" уничтожает российский ударный БПЛА типа "Shahed". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена боевая работа украинского экипажа немецкого зенитного артиллерийского комплекса "Skynex".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают российский беспилотник Shahed/Geran.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Воздушные силы Украины демонстрируют кадры перехвата российского беспилотника дальнего радиуса действия типа Shahed/Geran, которыми террористы атаковали западный регион страны 5 октября 2025 года, с помощью современной немецкой зенитной пушки Oerlikon Skynex калибра 35 мм", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте: Кремль привлек 20 тысяч граждан КНДР к изготовлению "Шахедов"

Пушки Oerlikon Revolver Gun Mk3 являются главным вооружением немецкого зенитного артиллерийского комплекса Skynex, разработанного компанией Rheinmetall. Это дистанционно управляемая автоматизированная 35-миллиметровая зенитная пушка с высокой скорострельностью (до 1000 выстрелов в минуту) и эффективной дальностью стрельбы до 4 километров. Она использует программируемые снаряды AHEAD, создающие облако поражающих элементов для уничтожения дронов и других воздушных целей, обеспечивая поражение без необходимости прямого попадания.

Также читайте: Количество сбития "шахедов" над Покровском выросло на 50%, - 7 корпус ДШВ

Автор: 

ПВО (3164) уничтожение (8070) Шахед (1534)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто перша черга куль - і вже немає цілі....
показать весь комментарий
06.10.2025 09:59 Ответить
Гарне залізо - ше зо 400 таких "Skyned" і в небі над Україною стане затишніше
показать весь комментарий
06.10.2025 10:04 Ответить
І до них ще екіпажів та систему обслуговування і навчальних центрів!
показать весь комментарий
06.10.2025 10:08 Ответить
Петріот осилили - а це залізо - як на мене - на порядок простіше
показать весь комментарий
06.10.2025 10:10 Ответить
Нагадую, рузкіх треба повбивати всіх до єдиного.
показать весь комментарий
06.10.2025 10:10 Ответить
Вбиваємо вже 350 років, поки не закінчуються
показать весь комментарий
06.10.2025 10:16 Ответить
 
 