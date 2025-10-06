Украинский экипаж немецкого комплекса ПВО "Skynex" уничтожает российский ударный БПЛА типа "Shahed". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена боевая работа украинского экипажа немецкого зенитного артиллерийского комплекса "Skynex".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают российский беспилотник Shahed/Geran.

"Воздушные силы Украины демонстрируют кадры перехвата российского беспилотника дальнего радиуса действия типа Shahed/Geran, которыми террористы атаковали западный регион страны 5 октября 2025 года, с помощью современной немецкой зенитной пушки Oerlikon Skynex калибра 35 мм", - отмечает в комментарии автор публикации.

Пушки Oerlikon Revolver Gun Mk3 являются главным вооружением немецкого зенитного артиллерийского комплекса Skynex, разработанного компанией Rheinmetall. Это дистанционно управляемая автоматизированная 35-миллиметровая зенитная пушка с высокой скорострельностью (до 1000 выстрелов в минуту) и эффективной дальностью стрельбы до 4 километров. Она использует программируемые снаряды AHEAD, создающие облако поражающих элементов для уничтожения дронов и других воздушных целей, обеспечивая поражение без необходимости прямого попадания.

