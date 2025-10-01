Кремль привлек 20 тысяч граждан КНДР к изготовлению "Шахедов"
В России на производстве ударных дронов работают около 20 тысяч граждан Северной Кореи.
По словам начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова в интервью "Укринформу", эти рабочие задействованы на заводах в Татарстане и Елабуге, где изготавливают беспилотники "Герань", информирует Цензор.НЕТ.
РФ также удерживает в Курской области контингент солдат из КНДР, а российская пропаганда называет их якобы "инженерными подразделениями для разминирования".
В то же время украинские военные не фиксируют присутствия северокорейцев на переднем крае и прямых доказательств их участия в боевых действиях пока нет.
Тем временем Россия модернизирует дроны-камикадзе, делая их менее уязвимыми к средствам РЭБ. Украинские эксперты отмечают, что современные "Шахеды" значительно отличаются от тех, которые использовались в 2023 году. Оккупанты установили на них 16-канальные системы.
Такие БпЛА умеют менять частоты получаемых сигналов и проходить сквозь украинские зоны подавления. Об этом сообщил в интервью BBC News заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Для отражения таких целей Украина вынуждена использовать "многоэшелонные" линии обороны.
То як?
може потрібно рознести а херам виробництво у Татарстані та Єлабузі, де виготовляють безпілотники "Герань" а не заповнювати бидло марафон пустопорожнім шумом?
така мисля не приходила в тупу солдафонську бошку?
егеш гнатов.....
до речі, єлабуга і татарстан, це в одному місці!