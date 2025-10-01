РУС
Кремль привлек 20 тысяч граждан КНДР к изготовлению "Шахедов"

В России на производстве "Шахедов" работают 20 тысяч работников КНДР

В России на производстве ударных дронов работают около 20 тысяч граждан Северной Кореи.

По словам начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова в интервью "Укринформу", эти рабочие задействованы на заводах в Татарстане и Елабуге, где изготавливают беспилотники "Герань", информирует Цензор.НЕТ.

РФ также удерживает в Курской области контингент солдат из КНДР, а российская пропаганда называет их якобы "инженерными подразделениями для разминирования".

В то же время украинские военные не фиксируют присутствия северокорейцев на переднем крае и прямых доказательств их участия в боевых действиях пока нет.

Тем временем Россия модернизирует дроны-камикадзе, делая их менее уязвимыми к средствам РЭБ. Украинские эксперты отмечают, что современные "Шахеды" значительно отличаются от тех, которые использовались в 2023 году. Оккупанты установили на них 16-канальные системы.

Такие БпЛА умеют менять частоты получаемых сигналов и проходить сквозь украинские зоны подавления. Об этом сообщил в интервью BBC News заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Для отражения таких целей Украина вынуждена использовать "многоэшелонные" линии обороны.

армия РФ (20732) КНДР (1280) Шахед (1531)
А наш мудрий Сракобородько і його слуги прийняли закон, по якому вже виїхало близько 40 тис чоловіків до 22 років тільки до Польщі. А скільки ще виїде...
01.10.2025 19:25 Ответить
Так повертайся в Україну - хто заважає ?
01.10.2025 19:49 Ответить
Твоя обмеженість заважає. Я зараз в 67 омбр на покровському напрямку, звязок через Старлінк. Якщо є бажання - приїзжай до Павлограда, я там зустріну, оформим в нашу бригаду. І буде у тебе обліковий запис у відділі персоналу 67 омбр.
То як?
01.10.2025 19:57 Ответить
а, нахєра, холуй сирського гнатов, нам про це повідомляє?
може потрібно рознести а херам виробництво у Татарстані та Єлабузі, де виготовляють безпілотники "Герань" а не заповнювати бидло марафон пустопорожнім шумом?
така мисля не приходила в тупу солдафонську бошку?
егеш гнатов.....
до речі, єлабуга і татарстан, це в одному місці!
01.10.2025 19:30 Ответить
Дожились. Зі слів Зеленського ми космічна держава, а в'***** немає чим по сраній Елабугє
01.10.2025 19:30 Ответить
Фламінгами в"*****- тільки пір"я посипеться!
