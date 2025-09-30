Почти 50 тыс. "шахедов" выпустила Россия по Украине с начала полномасштабной войны, — СМИ

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия запустила по Украине почти 50 тысяч ударных беспилотников типа Shahed. В Офисе Генерального прокурора зафиксировали: в результате этих атак БпЛА погибли 253 человека, еще 1524 - получили ранения.

Об этом говорится в материале "Слідства.Інфо".

Так, в период с февраля 2022 года по август 2025 года СБУ установила почти 50 тысяч фактов запусков"шахедов" по территории Украины.

По фактам атак на объекты гражданской инфраструктуры следователи зарегистрировали более 1,6 тысячи уголовных производств.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что из-за атак дронов 253 человека погибли, 1 524 - ранены.

Там добавляют, что в российской военной доктрине ранее не было такого вида оружия, как БпЛА. Из-за этого в российской армии не было четкой структуры, кто должен был отвечать за эти виды поражения.

"Постепенно у них появляются конкретные подразделения, как у нас - Силы беспилотных систем. Мы начинаем понимать, кто принимает решение наносить поражения. Мы много работали с нашими коллегами из разведок, чтобы эту информацию "по копейке" собрать. И сейчас мы будем называть конкретные фамилии и привлекать их в заочной процедуре, но я надеюсь, что это - вопрос времени к реальной ответственности", - сказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов (до сентября 2025 года, - ред.).

