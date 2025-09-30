РУС
Почти 50 тыс. "шахедов" выпустила Россия по Украине с начала полномасштабной войны, — СМИ

С 2022 года Россия выпустила по Украине почти 50 тысяч шахидов

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия запустила по Украине почти 50 тысяч ударных беспилотников типа Shahed. В Офисе Генерального прокурора зафиксировали: в результате этих атак БпЛА погибли 253 человека, еще 1524 - получили ранения.

Об этом говорится в материале "Слідства.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Так, в период с февраля 2022 года по август 2025 года СБУ установила почти 50 тысяч фактов запусков"шахедов" по территории Украины.

По фактам атак на объекты гражданской инфраструктуры следователи зарегистрировали более 1,6 тысячи уголовных производств.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что из-за атак дронов 253 человека погибли, 1 524 - ранены.

Там добавляют, что в российской военной доктрине ранее не было такого вида оружия, как БпЛА. Из-за этого в российской армии не было четкой структуры, кто должен был отвечать за эти виды поражения.

"Постепенно у них появляются конкретные подразделения, как у нас - Силы беспилотных систем. Мы начинаем понимать, кто принимает решение наносить поражения. Мы много работали с нашими коллегами из разведок, чтобы эту информацию "по копейке" собрать. И сейчас мы будем называть конкретные фамилии и привлекать их в заочной процедуре, но я надеюсь, что это - вопрос времени к реальной ответственности", - сказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов (до сентября 2025 года, - ред.).

обстрел (29771) СБУ (20464) Офис Генпрокурора (2662) Шахед (1530) война в Украине (6348)
це жесть!(
30.09.2025 21:09 Ответить
З'явилися перші фото та відео підтвердження застосування Україною рожевого фламінго по рф.

Автори відео з місця "прильоту фламінго", жаліються на різкий запах.
Також на фотографіях чітко видно рожеве пір'я та послід.
30.09.2025 21:21 Ответить
Тупі кацапи, клепають тисячами шахеди вартістю 50тис.$, а ми такі потужні і розумні, штучно бпла люті за 200к$. Добре що у нас є такий розумний в.о. президента, який так мудро організував дрони помсти.. та й не тільки дрони, он до кінця року виконає всою обіцянку в 3000ракет наклепати. Елабуга не дасть збрехати, ті ракети рознесли на друзки її.
30.09.2025 21:24 Ответить
Все як переконував найвеличніший лідер ********** мудрий народ - Україну накриває лавина Оманських "інвестицій".
30.09.2025 21:31 Ответить
А мені цікаво інше. Скільки військових баз кацапів, скільки НПЗ було підірвано з 2014 по 2019 і з 2019 по 2025? І яку загальну шкоду було завдано кацапам за ці два періоди часу?
30.09.2025 21:34 Ответить
В Україні представили новий далекобійний ударний дрон- ракета Zelupa. Zelupa - це перший дрон, що може цілодобово сцяти в очі без дозаправки.
Українська компанія Zelupa Point на міжнародній виставці в Польщі анонсувала розробку власних ************ ракети - незламної вундервафлі
Ave Zelupa!

30.09.2025 21:38 Ответить
Краще б порахували на яку суму , в них було задіяно західних комплектуючих ...?
30.09.2025 21:43 Ответить
 
 