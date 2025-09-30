Майже 50 тис. "шахедів" випустила Росія по Україні від початку повномасштабної війни, - ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія запустила по Україні майже 50 тисяч ударних безпілотників типу Shahed. В Офісі Генерального прокурора зафіксували: унаслідок цих атак БпЛА загинули 253 людини, ще 1524 — зазнали поранень.

Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Так, у період із лютого 2022 року до серпня 2025 року СБУ встановила майже 50 тисяч фактів запусків "шахедів" по території України.

За фактами атак на обʼєкти цивільної інфраструктури слідчі зареєстрували більш як 1,6 тисячі кримінальних проваджень.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що через атаки дронів 253 людини загинули, 1 524 — поранені.

Там додають, що в російській військовій доктрині раніше не було такого виду зброї, як БпЛА. Через це в російської армії не було чіткої структури, хто мав відповідати за ці види ураження.

"Поступово у них з’являються конкретні підрозділи, як у нас — Сили безпілотних систем. Ми починаємо розуміти, хто ухвалює рішення завдавати ураження. Ми багато працювали з нашими колегами з розвідок, щоб цю інформацію "по копійці" зібрати. І зараз ми будемо називати конкретні прізвища і притягати їх у заочній процедурі, але я сподіваюся, що це — питання часу до реальної відповідальності", - сказав начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України Юрій Бєлоусов (до вересня 2025 року, — ред.).

