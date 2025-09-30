УКР
Майже 50 тис. "шахедів" випустила Росія по Україні від початку повномасштабної війни, - ЗМІ

З 2022 року росія випустила по Україні майже 50 тисяч шахедів

Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія запустила по Україні майже 50 тисяч ударних безпілотників типу Shahed. В Офісі Генерального прокурора зафіксували: унаслідок цих атак БпЛА загинули 253 людини, ще 1524 — зазнали поранень.

Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Так, у період із лютого 2022 року до серпня 2025 року СБУ встановила майже 50 тисяч фактів запусків "шахедів" по території України.

За фактами атак на обʼєкти цивільної інфраструктури слідчі зареєстрували більш як 1,6 тисячі кримінальних проваджень.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що через атаки дронів 253 людини загинули, 1 524 — поранені.

Там додають, що в російській військовій доктрині раніше не було такого виду зброї, як БпЛА. Через це в російської армії не було чіткої структури, хто мав відповідати за ці види ураження.

"Поступово у них з’являються конкретні підрозділи, як у нас — Сили безпілотних систем. Ми починаємо розуміти, хто ухвалює рішення завдавати ураження. Ми багато працювали з нашими колегами з розвідок, щоб цю інформацію "по копійці" зібрати. І зараз ми будемо називати конкретні прізвища і притягати їх у заочній процедурі, але я сподіваюся, що це — питання часу до реальної відповідальності", - сказав начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України Юрій Бєлоусов (до вересня 2025 року, — ред.).

обстріл (31108) СБУ (13414) Офіс Генпрокурора (3466) Шахед (1535) війна в Україні (6396)
+3
З'явилися перші фото та відео підтвердження застосування Україною рожевого фламінго по рф.

Автори відео з місця "прильоту фламінго", жаліються на різкий запах.
Також на фотографіях чітко видно рожеве пір'я та послід.
30.09.2025 21:21 Відповісти
+1
це жесть!(
30.09.2025 21:09 Відповісти
+1
Тупі кацапи, клепають тисячами шахеди вартістю 50тис.$, а ми такі потужні і розумні, штучно бпла люті за 200к$. Добре що у нас є такий розумний в.о. президента, який так мудро організував дрони помсти.. та й не тільки дрони, он до кінця року виконає всою обіцянку в 3000ракет наклепати. Елабуга не дасть збрехати, ті ракети рознесли на друзки її.
30.09.2025 21:24 Відповісти
Все як переконував найвеличніший лідер ********** мудрий народ - Україну накриває лавина Оманських "інвестицій".
30.09.2025 21:31 Відповісти
А мені цікаво інше. Скільки військових баз кацапів, скільки НПЗ було підірвано з 2014 по 2019 і з 2019 по 2025? І яку загальну шкоду було завдано кацапам за ці два періоди часу?
30.09.2025 21:34 Відповісти
В Україні представили новий далекобійний ударний дрон- ракета Zelupa. Zelupa - це перший дрон, що може цілодобово сцяти в очі без дозаправки.
Українська компанія Zelupa Point на міжнародній виставці в Польщі анонсувала розробку власних ************ ракети - незламної вундервафлі
Ave Zelupa!

30.09.2025 21:38 Відповісти
Краще б порахували на яку суму , в них було задіяно західних комплектуючих ...?
30.09.2025 21:43 Відповісти
Саме так

30.09.2025 21:56 Відповісти
Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає "https://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна".
Загальний обсяг імпорту становить 21 млн 387,573 тис. тонн, частка російського вугілля становить 70,2%.
30.09.2025 21:59 Відповісти
Саме так.
30.09.2025 21:57 Відповісти
 
 