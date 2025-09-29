Кількість збиття "шахедів" над Покровськом зросла на 50%, – 7 корпус ДШВ

У вересні в небі над Покровською агломерацією кількість збиття російських дронів-камікадзе типу Shahed зросла на 50%. У серпні було зафіксовано знищення 10 Shahed, а з початку вересня – вже 16.

начальник відділу протиповітряної оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ полковник Артем Скуратівський

"Це – результат застосування нових технологій, обміну досвідом і навчання. Віднедавна у смузі оборони 7 корпусу ДШВ українські військові почали використовувати спеціальний дрон-перехоплювач вітчизняного виробництва. Завдяки цим дронам у вересні у нашій смузі збили 9 "шахедів" з 16", – сказав він.

За словами Артема Скуратівського, тривалий час "шахеди" зазвичай летіли низько – на висоті до 1 км. Їх успішно знищували мобільні вогневі групи. Але з часом ворожі дрони-камікадзе намагалися проходити нашу лінію оборони на висоті 2–3 км. І мобільним вогневим групам збивати такі цілі стало дедалі складніше.

"Такі цілі доводилося пропускати далі, щоб їх знищували об'єктові системи ППО. Тепер завдяки новим дронам-перехоплювачам і підготовці бійців "шахеди" збиваються ще при перетині лінії фронту", – сказав він.

Як розповіли у 7 корпусі ДШВ, ці дрони-перехоплювачі здатні розвивати швидкість більше 300 км/год і підніматися на висоту до кількох кілометрів. Наразі оператор керує дроном через VR-окуляри, але у майбутньому планується інтеграція системи штучного інтелекту для автоматичного наведення на ціль.

