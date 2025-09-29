Количество сбитых "Шахедов" над Покровском выросло на 50%, – 7 корпус ДШВ

В сентябре в небе над Покровской агломерацией количество сбитых российских дронов-камикадзе типа Shahed выросло на 50%. В августе было зафиксировано уничтожение 10 Shahed, а с начала сентября - уже 16.

Об этом рассказал начальник отдела противовоздушной обороны 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ полковник Артем Скуратовский, информирует Цензор.НЕТ.

"Это - результат применения новых технологий, обмена опытом и обучения. С недавних пор в полосе обороны 7 корпуса ДШВ украинские военные начали использовать специальный дрон-перехватчик отечественного производства. Благодаря этим дронам в сентябре в нашей полосе сбили 9 "Шахедов" из 16", - сказал он.

По словам Артема Скуратовского, долгое время "Шахеды" обычно летели низко - на высоте до 1 км. Их успешно уничтожали мобильные огневые группы. Но со временем вражеские дроны-камикадзе пытались проходить нашу линию обороны на высоте 2-3 км. И мобильным огневым группам сбивать такие цели стало все сложнее.

"Такие цели приходилось пропускать дальше, чтобы их уничтожали объектовые системы ПВО. Теперь благодаря новым дронам-перехватчикам и подготовке бойцов "Шахеды" сбиваются еще при пересечении линии фронта", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина создает новый род войск в Воздушных силах - беспилотные системы ПВО, - Сырский

Как рассказали в 7 корпусе ДШВ, эти дроны-перехватчики способны развивать скорость более 300 км/ч и подниматься на высоту до нескольких километров. Сейчас оператор управляет дроном через VR-очки, но в будущем планируется интеграция системы искусственного интеллекта для автоматического наведения на цель.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!