1 660 3

Удар по житловому району Ніжина: дрон скинув вибухівку за лічені секунди до проїзду авто. ВIДЕО

Окупанти продовжують терор цивільного населення, скидаючи вибухівку з дронів просто на житлові райони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у місті Ніжин Чернігівської області боєприпас впав на дорогу просто перед автомобілем, який усе зафільмував на відеореєстратор.

Водій автівки, що їхала попереду, дивом встиг зманеврувати та уникнути вибуху.
Згідно з коментарем до відео, атака сталася 19 вересня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Баба Яга" принесла на позиції окупантів "магнітну міну" і перетворила на брухт ворожу "Буханку". ВIДЕО

армія рф (18780) вибух (4621) Ніжин (74) дрони (5660) Чернігівська область (1052) Ніжинський район (21)
Коментувати
Ударів у відповідь звичайно не буде. Бо можуть постраждати рассіани. Жодна вйна в світі не велась так тупо.
22.09.2025 17:41 Відповісти
А що за дим далі по руху авто метрів через 10?
22.09.2025 17:47 Відповісти
Відстань від Ніжина до найближчого кордону, який знаходиться в Чернігівській області, становить близько 100-120 км до кордону з Росією

тобто, кацапаський бомбер залетів до ніжина і скидує?
22.09.2025 18:23 Відповісти
 
 