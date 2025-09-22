1 660 3
Удар по житловому району Ніжина: дрон скинув вибухівку за лічені секунди до проїзду авто. ВIДЕО
Окупанти продовжують терор цивільного населення, скидаючи вибухівку з дронів просто на житлові райони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у місті Ніжин Чернігівської області боєприпас впав на дорогу просто перед автомобілем, який усе зафільмував на відеореєстратор.
Водій автівки, що їхала попереду, дивом встиг зманеврувати та уникнути вибуху.
Згідно з коментарем до відео, атака сталася 19 вересня.
тобто, кацапаський бомбер залетів до ніжина і скидує?