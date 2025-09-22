"Баба Яга" принесла на позиції окупантів "магнітну міну" і перетворила на брухт ворожу "Буханку". ВIДЕО

Українські військові знищили техніку окупантів за допомогою важкого безпілотника "Баба Яга".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український ударний дрон приніс на позиції росіян "магнітну міну". На відео, яке зафільмували військові РФ - знищений автомобіль "Буханка", що перевозив боєкомплект.

"Одна шайба валяется, и вот еще одна лежит", - скаржиться військовослужбовець. У коментарях до відео армія РФ скиглить, що вже четвертий день поспіль підриваються на українських мінах.

