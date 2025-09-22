УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10598 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
1 063 4

"Баба Яга" принесла на позиції окупантів "магнітну міну" і перетворила на брухт ворожу "Буханку". ВIДЕО

Українські військові знищили техніку окупантів за допомогою важкого безпілотника "Баба Яга". 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український ударний дрон приніс на позиції росіян "магнітну міну". На відео, яке зафільмували військові РФ - знищений автомобіль "Буханка", що перевозив боєкомплект.

"Одна шайба валяется, и вот еще одна лежит", - скаржиться військовослужбовець. У коментарях до відео армія РФ скиглить, що вже четвертий день поспіль підриваються на українських мінах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони ЗСУ рознесли на друзки вороже укриття та знищили техніку окупантів. ВIДЕО

авто (6376) армія рф (18780) знищення (8285) дрони (5660)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніфіга не ясно.
Не могли показати хто вже у кобзона..
От несознатєльні мошкалі.....
показати весь коментар
22.09.2025 16:36 Відповісти
шайбу шайбу!!!

Спорт кобзонінг рекомендовано всім військовим ( і пропаГАндонним) росіянам !!!
показати весь коментар
22.09.2025 16:37 Відповісти
Кобзонінг - це на іноземний лад. По нашому це кобзанярство. Росіяни на кобзанах у нас катаються впродовж всього року.
І да, до кобзарства це не має ніякого відношення. Не плутати.
показати весь коментар
22.09.2025 16:51 Відповісти
И вот какая ті...а я хотєл цвети
показати весь коментар
22.09.2025 16:47 Відповісти
 
 