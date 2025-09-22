РУС
1 370 4

"Баба Яга" принесла на позиции оккупантов "магнитную мину" и превратила в металлолом вражескую "Буханку". ВИДЕО

Украинские военные уничтожили технику оккупантов с помощью тяжелого беспилотника "Баба Яга".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский ударный дрон принес на позиции россиян "магнитную мину". На видео, которое сняли военные РФ - уничтоженный автомобиль "Буханка", перевозивший боекомплект.

"Одна шайба валяется, и вот еще одна лежит", - жалуется военнослужащий. В комментариях к видео армия РФ скулит, что уже четвертый день подряд подрываются на украинских минах.

Автор: 

авто (4250) армия РФ (20627) уничтожение (7961) дроны (4743)
Ніфіга не ясно.
Не могли показати хто вже у кобзона..
От несознатєльні мошкалі.....
22.09.2025 16:36 Ответить
шайбу шайбу!!!

Спорт кобзонінг рекомендовано всім військовим ( і пропаГАндонним) росіянам !!!
22.09.2025 16:37 Ответить
Кобзонінг - це на іноземний лад. По нашому це кобзанярство. Росіяни на кобзанах у нас катаються впродовж всього року.
І да, до кобзарства це не має ніякого відношення. Не плутати.
22.09.2025 16:51 Ответить
И вот какая ті...а я хотєл цвети
22.09.2025 16:47 Ответить
 
 