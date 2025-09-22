"Баба Яга" принесла на позиции оккупантов "магнитную мину" и превратила в металлолом вражескую "Буханку". ВИДЕО

Украинские военные уничтожили технику оккупантов с помощью тяжелого беспилотника "Баба Яга".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский ударный дрон принес на позиции россиян "магнитную мину". На видео, которое сняли военные РФ - уничтоженный автомобиль "Буханка", перевозивший боекомплект.

"Одна шайба валяется, и вот еще одна лежит", - жалуется военнослужащий. В комментариях к видео армия РФ скулит, что уже четвертый день подряд подрываются на украинских минах.

