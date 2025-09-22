"Баба Яга" принесла на позиции оккупантов "магнитную мину" и превратила в металлолом вражескую "Буханку". ВИДЕО
Украинские военные уничтожили технику оккупантов с помощью тяжелого беспилотника "Баба Яга".
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский ударный дрон принес на позиции россиян "магнитную мину". На видео, которое сняли военные РФ - уничтоженный автомобиль "Буханка", перевозивший боекомплект.
"Одна шайба валяется, и вот еще одна лежит", - жалуется военнослужащий. В комментариях к видео армия РФ скулит, что уже четвертый день подряд подрываются на украинских минах.
Не могли показати хто вже у кобзона..
От несознатєльні мошкалі.....
Спорт кобзонінг рекомендовано всім військовим ( і пропаГАндонним) росіянам !!!
І да, до кобзарства це не має ніякого відношення. Не плутати.