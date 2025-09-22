РУС
Дроны ВСУ разнесли в щепки вражеское укрытие и уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов, которые работают в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили врага в нескольких точках одновременно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидированы два автомобиля с оккупантами, мотоцикл с личным составом РФ, а также замаскированное вражеское укрытие. Точное попадание в блиндаж разнесло его в щепки.

Кадры уничтожения вражеских позиций обнародовал батальон беспилотных систем "Вартові" в составе 36 ОБрМП.

армия РФ (20627) уничтожение (7961) 36 отдельная бригада морской пехоты (214) дроны (4743)
в кінці фугас когось зробив хорошим...
22.09.2025 16:44 Ответить
 
 