Дроны ВСУ разнесли в щепки вражеское укрытие и уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов, которые работают в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили врага в нескольких точках одновременно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидированы два автомобиля с оккупантами, мотоцикл с личным составом РФ, а также замаскированное вражеское укрытие. Точное попадание в блиндаж разнесло его в щепки.
Кадры уничтожения вражеских позиций обнародовал батальон беспилотных систем "Вартові" в составе 36 ОБрМП.
