Оккупант снимает взрыв своего полевого склада ГСМ: "Аллаху акбар. Птичка в шоке". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва вражеского полевого склада с маслами и топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделал один из оккупантов, который находился поблизости.

"Российские солдаты сняли момент эпического взрыва полевого склада ГСМ после удара на восточном направлении", - пишет в комментарии автор публикации.

Повезло тварюці що жива лишилася.
22.09.2025 13:33 Ответить
Ну, от - аллаху акбар, і чим це відрізняється від ісламських терористів? Щоправда, і від #идів мало чим відрізняється - релігії обох схвалюють вбивство невірних: око за око, а не "підстав іншу щоку"
22.09.2025 14:05 Ответить
Наступного разу треба врахувати, що після удару по ПММ кацапи вискакують з посадки, як сайгаки - треба другим накатом бити по оркам...
22.09.2025 14:12 Ответить
 
 