Оккупант снимает взрыв своего полевого склада ГСМ: "Аллаху акбар. Птичка в шоке". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва вражеского полевого склада с маслами и топливом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделал один из оккупантов, который находился поблизости.
"Российские солдаты сняли момент эпического взрыва полевого склада ГСМ после удара на восточном направлении", - пишет в комментарии автор публикации.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий22.09.2025 13:33 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Alexander Berezansky
показать весь комментарий22.09.2025 14:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий22.09.2025 14:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль