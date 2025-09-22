Оккупант снимает взрыв своего полевого склада ГСМ: "Аллаху акбар. Птичка в шоке". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва вражеского полевого склада с маслами и топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделал один из оккупантов, который находился поблизости.

"Российские солдаты сняли момент эпического взрыва полевого склада ГСМ после удара на восточном направлении", - пишет в комментарии автор публикации.

