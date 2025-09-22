УКР
Окупант фільмує вибух свого польового складу ПММ: "Аллаху акбар. Птичка в шоке". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент вибуху ворожого польового складу із мастилами та паливом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив один із окупантів, який перебував поблизу.

"Російські солдати зафільмували момент епічного вибуху польового складу ПММ після удару на східному напрямку", - пише у коментарі автор публікації.

армія рф (18773) вибух (4621) пальне (65)
Повезло тварюці що жива лишилася.
22.09.2025 13:33 Відповісти
Ну, от - аллаху акбар, і чим це відрізняється від ісламських терористів? Щоправда, і від #идів мало чим відрізняється - релігії обох схвалюють вбивство невірних: око за око, а не "підстав іншу щоку"
22.09.2025 14:05 Відповісти
Наступного разу треба врахувати, що після удару по ПММ кацапи вискакують з посадки, як сайгаки - треба другим накатом бити по оркам...
22.09.2025 14:12 Відповісти
 
 