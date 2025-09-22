Окупант фільмує вибух свого польового складу ПММ: "Аллаху акбар. Птичка в шоке". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент вибуху ворожого польового складу із мастилами та паливом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив один із окупантів, який перебував поблизу.

"Російські солдати зафільмували момент епічного вибуху польового складу ПММ після удару на східному напрямку", - пише у коментарі автор публікації.

