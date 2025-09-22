УКР
Дрони ЗСУ рознесли на друзки вороже укриття та знищили техніку окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів, які працюють у зоні відповідальності 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського знищили ворога в кількох точках одночасно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано два автомобілі з окупантами, мотоцикл з особовим складом РФ, а також замасковане вороже укриття. Точне влучання у бліндаж рознесло його на друзки.

Кадри знищення ворожих позицій оприлюднив батальйон безпілотних систем "Вартові" у складі 36 ОБрМП.

армія рф (18780) знищення (8285) 36 окрема бригада морської піхоти (213) дрони (5660)
в кінці фугас когось зробив хорошим...
