РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9286 посетителей онлайн
Новости Видео Атака беспилотников
1 752 3

Удар по жилому району Нежина: дрон сбросил взрывчатку за считанные секунды до проезда автомобиля. ВИДЕО

Оккупанты продолжают террор гражданского населения, сбрасывая взрывчатку с дронов прямо на жилые районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе Нежин Черниговской области боеприпас упал на дорогу прямо перед автомобилем, который все снял на видеорегистратор.

Водитель автомобиля, ехавшего впереди, чудом успел сманеврировать и избежать взрыва.
Согласно комментарию к видео, атака произошла 19 сентября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Баба Яга" принесла на позиции оккупантов "магнитную мину" и превратила в металлолом вражескую "Буханку". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20627) взрыв (6907) Нежин (83) дроны (4743) Черниговская область (1274) Нежинский район (21)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь звичайно не буде. Бо можуть постраждати рассіани. Жодна вйна в світі не велась так тупо.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:41 Ответить
А що за дим далі по руху авто метрів через 10?
показать весь комментарий
22.09.2025 17:47 Ответить
Відстань від Ніжина до найближчого кордону, який знаходиться в Чернігівській області, становить близько 100-120 км до кордону з Росією

тобто, кацапаський бомбер залетів до ніжина і скидує?
показать весь комментарий
22.09.2025 18:23 Ответить
 
 