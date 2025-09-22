1 752 3
Удар по жилому району Нежина: дрон сбросил взрывчатку за считанные секунды до проезда автомобиля. ВИДЕО
Оккупанты продолжают террор гражданского населения, сбрасывая взрывчатку с дронов прямо на жилые районы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе Нежин Черниговской области боеприпас упал на дорогу прямо перед автомобилем, который все снял на видеорегистратор.
Водитель автомобиля, ехавшего впереди, чудом успел сманеврировать и избежать взрыва.
Согласно комментарию к видео, атака произошла 19 сентября.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тобто, кацапаський бомбер залетів до ніжина і скидує?