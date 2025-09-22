Удар по жилому району Нежина: дрон сбросил взрывчатку за считанные секунды до проезда автомобиля. ВИДЕО

Оккупанты продолжают террор гражданского населения, сбрасывая взрывчатку с дронов прямо на жилые районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе Нежин Черниговской области боеприпас упал на дорогу прямо перед автомобилем, который все снял на видеорегистратор.

Водитель автомобиля, ехавшего впереди, чудом успел сманеврировать и избежать взрыва.

Согласно комментарию к видео, атака произошла 19 сентября.

