Модернизация шахедов
710 4

Россияне ставят на "Шахеды" 16-канальные системы для обхода украинской РЭБ, - Минобороны

Минобороны: Враг совершенствует дроны и ставит 16-канальные системы

Российские войска совершенствуют дроны, устанавливая на них 16-канальные системы. Такие БпЛА умеют менять частоты получаемых сигналов и проходить сквозь украинские зоны подавления.

Об этом сообщил в интервью BBC News заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в 2023 году, когда россияне только начинали применять "Шахеды", они имели четырехканальные антенны и были относительно уязвимыми к РЭБ.

Однако сейчас из-за 16-канальных систем в сочетании с тактикой массированных ударов такие дроны дают больший эффект, чем раньше. Поэтому "Шахеды" становятся более сложными целями.

Гаврилюк рассказал, что для отражения атак применяют "многоэшелонные" линии обороны.

В системы защиты входят зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, которые охотятся на российские беспилотники в воздухе, средства радиоэлектронной борьбы для глушения каналов управления, а также авиация - в частности истребители F-16.

Читайте также: Россияне меняют конструкцию ударных дронов каждые два-три месяца. Мы вынуждены реагировать, - Зеленский

Минобороны РЭБ Гаврилюк Иван Шахед война в Украине
та хоть 32- канальні, якщо наші станції РЄБ широкополосні, то потужності вистачить подавить великий діапазон.
29.09.2025 18:39
ну то якщо не красти...у зелених таке не виходить
29.09.2025 18:49
справа не у потужності РЕБ, і не у його широті діапазона, а у спроможності CRPA-антени відрізняти хибний сигнал від справжнього ГЛОНАСу.
29.09.2025 18:51
16 елементна антена CRPA з Китаю (на фото за посиланням нижче).
Перший зафіксований випадок застосування - у березні цього року.
Більше - https://t.me/serhii_flash/5235 тут.
