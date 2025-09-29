Россияне ставят на "Шахеды" 16-канальные системы для обхода украинской РЭБ, - Минобороны

Российские войска совершенствуют дроны, устанавливая на них 16-канальные системы. Такие БпЛА умеют менять частоты получаемых сигналов и проходить сквозь украинские зоны подавления.

Об этом сообщил в интервью BBC News заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в 2023 году, когда россияне только начинали применять "Шахеды", они имели четырехканальные антенны и были относительно уязвимыми к РЭБ.

Однако сейчас из-за 16-канальных систем в сочетании с тактикой массированных ударов такие дроны дают больший эффект, чем раньше. Поэтому "Шахеды" становятся более сложными целями.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале

Гаврилюк рассказал, что для отражения атак применяют "многоэшелонные" линии обороны.

В системы защиты входят зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, которые охотятся на российские беспилотники в воздухе, средства радиоэлектронной борьбы для глушения каналов управления, а также авиация - в частности истребители F-16.

Читайте также: Россияне меняют конструкцию ударных дронов каждые два-три месяца. Мы вынуждены реагировать, - Зеленский