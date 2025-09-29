УКР
Новини Модернізація Шахедів
1 270 10

Росіяни ставлять на "шахеди" 16-канальні системи для обходу української РЕБ, - Міноборони

Міноборони: Ворог вдосконалює дрони та ставить 16-канальні системи

Російські війська вдосконалюють дрони, встановлюючи на них 16-канальні системи. Такі БпЛА вміють змінювати частоти одержуваних сигналів і проходити крізь українські зони придушення.

Про це повідомив в інтервʼю BBC News заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що у 2023 році, коли росіяни тільки починали застосовувати "шахеди", вони мали чотириканальні антени й були відносно вразливими до РЕБ.

Однак зараз через 16-канальні системи у поєднанні з тактикою масованих ударів такі дрони дають більший ефект, ніж раніше. Тому "шахеди" стають складнішими цілями.

Гаврилюк розповів, що для відбиття атак застосовують "багатоешелонні" лінії оборони.

До систем захисту входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що полюють на російські безпілотники в повітрі, засоби радіоелектронної боротьби для глушіння каналів управління, а також авіація –– зокрема винищувачі F-16.

Читайте також: Росіяни змінюють конструкцію ударних дронів кожні два-три місяці. Ми змушені реагувати, - Зеленський

Автор: 

Міноборони (7683) РЕБ (178) Гаврилюк Іван (35) Шахед (1533) війна в Україні (6378)
та хоть 32- канальні, якщо наші станції РЄБ широкополосні, то потужності вистачить подавить великий діапазон.
показати весь коментар
29.09.2025 18:39 Відповісти
ну то якщо не красти...у зелених таке не виходить
показати весь коментар
29.09.2025 18:49 Відповісти
справа не у потужності РЕБ, і не у його широті діапазона, а у спроможності CRPA-антени відрізняти хибний сигнал від справжнього ГЛОНАСу.
показати весь коментар
29.09.2025 18:51 Відповісти
багатоканальність потрібна для стійкості зв'язку оператора з бпла, а задача станції рєб- порушить цей зв'язок! Коли сотня шахедів, який частотний діапазон будете перекривати ?Часу для селекції сигналу - обмаль, тому потрібно давити всю стаю широкополосним сигналом.., чи я помиляюсь ?
показати весь коментар
29.09.2025 19:18 Відповісти
багатоканальність потрібна для підвищення здатності більш точно визначати напрям сигнала, для того, щоб з більшою вірогідністю відсіювати хибні сигнали.
показати весь коментар
29.09.2025 19:22 Відповісти
вибачаюсь, Ви хто за фахом ? не ображайтесь..
показати весь коментар
29.09.2025 19:30 Відповісти
в статті ідеться про 16ти канальні комети - зв'язок тут ні до чого
показати весь коментар
29.09.2025 20:00 Відповісти
16 елементна антена CRPA з Китаю (на фото за посиланням нижче).
Перший зафіксований випадок застосування - у березні цього року.
Більше - https://t.me/serhii_flash/5235 тут.
показати весь коментар
29.09.2025 18:57 Відповісти
"багатоешелонні" - "багатоешелонОВАні"
показати весь коментар
29.09.2025 19:17 Відповісти
Тут головне встигнути зробити з шахедом ось таку операцію - https://www.youtube.com/shorts/RRl3Z7EINAA
показати весь коментар
29.09.2025 20:05 Відповісти
 
 