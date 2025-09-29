Росіяни ставлять на "шахеди" 16-канальні системи для обходу української РЕБ, - Міноборони
Російські війська вдосконалюють дрони, встановлюючи на них 16-канальні системи. Такі БпЛА вміють змінювати частоти одержуваних сигналів і проходити крізь українські зони придушення.
Про це повідомив в інтервʼю BBC News заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що у 2023 році, коли росіяни тільки починали застосовувати "шахеди", вони мали чотириканальні антени й були відносно вразливими до РЕБ.
Однак зараз через 16-канальні системи у поєднанні з тактикою масованих ударів такі дрони дають більший ефект, ніж раніше. Тому "шахеди" стають складнішими цілями.
Гаврилюк розповів, що для відбиття атак застосовують "багатоешелонні" лінії оборони.
До систем захисту входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що полюють на російські безпілотники в повітрі, засоби радіоелектронної боротьби для глушіння каналів управління, а також авіація –– зокрема винищувачі F-16.
Перший зафіксований випадок застосування - у березні цього року.
Більше - https://t.me/serhii_flash/5235 тут.