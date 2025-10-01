Кремль залучив 20 тисяч громадян КНДР до виготовлення "Шахедів"

У Росії на виробництві ударних дронів працюють близько 20 тисяч громадян Північної Кореї.

За словами начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова в інтервʼю "Укрінформу", ці робітники задіяні на заводах у Татарстані та Єлабузі, де виготовляють безпілотники "Герань", інформує Цензор.НЕТ.

РФ також утримує у Курській області контингент солдатів із КНДР, а російська пропаганда називає їх нібито "інженерними підрозділами для розмінування".

Водночас українські військові не фіксують присутності північнокорейців на передньому краї й прямих доказів їхньої участі у бойових діях поки що немає.

Тим часом Росія модернізує дрони-камікадзе, роблячи їх менш вразливими до засобів РЕБ. Українські експерти відзначають, що сучасні "Шахеди" значно відрізняються від тих, які використовувались у 2023 році. Окупанти встановили на них 16-канальні системи.

Такі БпЛА вміють змінювати частоти одержуваних сигналів і проходити крізь українські зони придушення. Про це повідомив в інтервʼю BBC News заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Для відбиття таких цілей Україна змушена використовувати "багатоешелонні" лінії оборони.

