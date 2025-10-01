УКР
Кремль залучив 20 тисяч громадян КНДР до виготовлення "Шахедів"

В Росії на виробництві "Шахедів" працюють 20 тисяч працівників КНДР

У Росії на виробництві ударних дронів працюють близько 20 тисяч громадян Північної Кореї.

За словами начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова в інтервʼю "Укрінформу", ці робітники задіяні на заводах у Татарстані та Єлабузі, де виготовляють безпілотники "Герань", інформує Цензор.НЕТ.

РФ також утримує у Курській області контингент солдатів із КНДР, а російська пропаганда називає їх нібито "інженерними підрозділами для розмінування".

Водночас українські військові не фіксують присутності північнокорейців на передньому краї й прямих доказів їхньої участі у бойових діях поки що немає.

Тим часом Росія модернізує дрони-камікадзе, роблячи їх менш вразливими до засобів РЕБ. Українські експерти відзначають, що сучасні "Шахеди" значно відрізняються від тих, які використовувались у 2023 році. Окупанти встановили на них 16-канальні системи.

Такі БпЛА вміють змінювати частоти одержуваних сигналів і проходити крізь українські зони придушення. Про це повідомив в інтервʼю BBC News заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Для відбиття таких цілей Україна змушена використовувати "багатоешелонні" лінії оборони.

армія рф (18886) КНДР (1320) Шахед (1536)
А наш мудрий Сракобородько і його слуги прийняли закон, по якому вже виїхало близько 40 тис чоловіків до 22 років тільки до Польщі. А скільки ще виїде...
показати весь коментар
01.10.2025 19:25 Відповісти
Так повертайся в Україну - хто заважає ?
показати весь коментар
01.10.2025 19:49 Відповісти
Твоя обмеженість заважає. Я зараз в 67 омбр на покровському напрямку, звязок через Старлінк. Якщо є бажання - приїзжай до Павлограда, я там зустріну, оформим в нашу бригаду. І буде у тебе обліковий запис у відділі персоналу 67 омбр.
То як?
показати весь коментар
01.10.2025 19:57 Відповісти
а, нахєра, холуй сирського гнатов, нам про це повідомляє?
може потрібно рознести а херам виробництво у Татарстані та Єлабузі, де виготовляють безпілотники "Герань" а не заповнювати бидло марафон пустопорожнім шумом?
така мисля не приходила в тупу солдафонську бошку?
егеш гнатов.....
до речі, єлабуга і татарстан, це в одному місці!
показати весь коментар
01.10.2025 19:30 Відповісти
Дожились. Зі слів Зеленського ми космічна держава, а в'***** немає чим по сраній Елабугє
показати весь коментар
01.10.2025 19:30 Відповісти
Фламінгами в"*****- тільки пір"я посипеться!
показати весь коментар
01.10.2025 19:42 Відповісти
 
 